Adam Yates wil gele trui niet zomaar afgeven: “Maar zal afhangen van koerssituatie”

Adam Yates koerst al sinds zijn zege in de openingsrit in de gele trui, maar is de Brit bezig aan zijn laatste dag in het felbegeerde kleinood? In de vijfde etappe kan het namelijk alle kanten op. “Ik zal de gele trui niet zomaar afgeven, maar het zal allemaal afhangen van het koersverloop”, keek hij voor de start vooruit.

In de vijfde etappe van de Tour de France is het weer klimmen geblazen, met onder meer de Col du Soudet (buitencategorie) en de Col de Marie Blanque (eerste categorie). “Het is vandaag een dag voor de vluchters”, concludeert Yates. “Veel renners hebben gewacht op deze etappe. Als de vlucht eenmaal weg is, kunnen we beslissen wat we gaan doen.”

Wat verwacht Yates eigenlijk van de mannen van Jumbo-Visma? “Ik heb geen idee. Het hangt van veel factoren af. Niet alleen van de koerssituatie, maar ook hoe ze zich voelen. Als ze doortrekken op een klim, maar Tadej (Pogacar, red.) pakt de bonificatieseconden…”



Yates hoopt aan het einde van de dag nog het geel te dragen, maar is ook realistisch. “Ik wil de trui niet zomaar afgeven. Elke dag in het geel is speciaal. Ik wil de trui zo lang mogelijk vasthouden, maar misschien pakt een vluchter wel de gele trui. Het kan allemaal.”

Mikkel Bjerg: “We kunnen de rit eventueel controleren”

Ook Mikkel Bjerg, een ploeggenoot van Adam Yates, keek voor de start vooruit naar de belangrijke bergrit. “Als het een sterke kopgroep is, kunnen we de koplopers een vrijgeleide geven. Als het een kleine groep is, kunnen we de rit controleren. Een ritzege in de Tour is altijd mooi en deze rit ligt Tadej Pogacar ook goed. Het zal allemaal afhangen van de vlucht, of we voor plan-A of plan-B gaan.”