ABLOC CT met zeven renners naar Deens tweeluik

ABLOC CT maakt zich op voor de tweede en de derde UCI-wedstrijd van dit seizoen. Na de Ronde van Turkije van april bereidt de Nederlandse continentale formatie zich nu voor op de Grand Prix Herning (UCI 1.2) en de Fyen Rundt (UCI 1.2) in Denemarken.

De ploeg van manager Paul Tabak vertrekt met een selectie van zeven renners naar het Deense tweeluik, dat verreden wordt in het weekend van 29 en 30 mei. Voor Adriaan Janssen, Lars Loohuis, André Luijk, Mike Schuch en Aden Paterson worden het hun eerste officiële wedstrijdkilometers van 2021. Nils Sinschek en Bodi del Grosso, die ook meegaan, kwamen vorige maand al in actie tijdens de Ronde van Turkije.

Ook Martins Pluto en Stijn Daemen komen binnenkort in actie, maar niet in de kleuren van ABLOC. De rappe Martins Pluto, die in de Ronde van Turkije nog twee top-10-plaatsen behaalde, reist met de nationale selectie van Letland naar de Ronde van Estland (28-29 mei).

Beloftenkampioen Daemen is opgeroepen voor de Nederlandse selectie die uitkomt in de Vredeskoers in Tsjechië (3-6 juni). “Stijn reed afgelopen week nog een uitstekende tijdrit in Enkhuizen“, vertelde U23-bondscoach Adriaan Helmantel aan WielerFlits. “Hij is een sterke allrounder. Of hij echt op die langere beklimmingen meekan, dat valt te bezien.”

Begin juni komt ABLOC CT ook uit in de Elfstedenronde in België en de Oberösterreichrundfahrt in Oostenrijk.

Selectie ABLOC CT voor de GP Herning 2021 (29 mei)

Bodi del Grosso

Adriaan Janssen

Lars Loohuis

André Luijk

Mike Schuch

Nils Sinschek

Aden Paterson

Selectie ABLOC CT voor de Fyen Rundt 2021 (30 mei)

