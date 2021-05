Bondscoach Adriaan Helmantel: “We gaan naar de Orlen GP voor resultaat, naar de Vredeskoers voor het proces”

Interview

Beloftenkoersen gingen tot op heden buiten Italië niet of nauwelijks door op de Europese kalender. Volgende week staan er echter twee UCI Nation’s Cup U23-wedstrijden op het programma. In de tweedaagse Orlen Nations GP (29-30 mei) gaat bondscoach Adriaan Helmantel met zijn ploeg voor de winst. In de Vredeskoers (3 tot en met 6 juni) laat hij zich graag verrassen door een aantal jonge renners. “Net zoals Lars van den Berg dat eigenlijk deed in 2019; hij rijdt nu de Giro d’Italia op het hoogste niveau”, vertelt Helmantel aan WielerFlits.

In totaal selecteerde de keuzeheer twaalf verschillende renners voor beide koersen; in ieder zes. Een bewuste keuze, legt Helmantel uit. “Qua het regelen van PCR-testen en de reis naar Polen en aansluitend Tsjechië, was het makkelijker geweest als we met dezelfde ploeg waren afgereisd naar beide wedstrijden. Daarnaast zijn het twee heel verschillende type koersen. Ook had het met beschikbaarheid te maken. Zo rijdt Marijn van den Berg vanaf 3 juni de Giro d’Italia U23, dus die kan alleen de Orlen GP rijden. Verder vind ik het belangrijk om renners kansen te geven, zeker gezien de situatie waarin we nu zitten.”

Voor de Continental-teams stonden er namelijk nog niet veel wedstrijden op het programma. Met deze selecties hoopt Helmantel zo veel mogelijk ploegen te kunnen bedienen. “Dat heeft geen prioriteit, want een selectie moet kwalitatief goed genoeg zijn. Maar ik wil ook interessante renners bij bijvoorbeeld Metec-Solarwatt of VolkerWessels kansen geven. Richting die ploegen wil ik een beloning of stimulans geven voor de opleiding die zij doen voor hun beloften. Op dat terrein zijn een aantal ploegen nu goed bezig. Als de kwaliteit goed is, probeer ik breder te kijken dan naar SEG Racing Academy, Jumbo-Visma Development en Team DSM Development.”

Verwachtingen voor beide koersen

De Orlen GP zou uitbreiden naar vijf etappes, maar vanwege corona zijn dat er ook dit jaar twee. Vorig jaar was dat een ploegentijdrit gevolgd door een rit in lijn. Nederland won de race tegen de klok en een dag later spurtte Olav Kooij naar een dubbelslag. Bijna alle prijzen gingen mee naar Nederland. “In Polen verwacht ik een sterke ploeg op die twee heuvelachtige etappes. Marijn van den Berg is op dit moment super goed bezig in de Alpes Isère Tour, met een zege, twee derde plekken en de leiderstrui. Dan hebben we het toch over sprints in relatief grote groepen. De klimmetjes in Orlen zijn niet heel lang. Dat kan Marijn heel goed aan, maar Rick Pluimers en Mick van Dijke ook en die zijn eveneens snel.”

“In de Vredeskoers is het andere koek”, gaat Helmantel verder. “De jongens die daar mee naartoe gaan, zijn niet direct de jongens die zich al bewezen hebben in het rijden van een algemeen klassement met veel klimmen. Daar geef ik renners de kans om zich op dat podium te tonen. Ik denk dat Darren van Bekkum de potentie heeft om uit te groeien tot een uitstekende klimmer. Hij is pas net 19 jaar en hij fietst nu slechts een kleine drie jaar. Voor hem is het echt een beetje een ontdekkingstocht. Daar ben ik heel benieuwd naar. In hoeverre een Lars Boven dit aankan, daar gaan we ook achter komen. De proloog is wel echt op zijn lijf geschreven.”

Dat geldt ook voor Enzo Leijnse, zegt de bondscoach erbij. “Stijn Daemen reed afgelopen week nog een uitstekende tijdrit in Enkhuizen”, vervolgt Helmantel. “Hij is een sterke allrounder. Of hij echt op die langere beklimmingen meekan, dat valt te bezien. Timo de Jong heeft de laatste weken heel sterk gereden in Spanje. Het is de eerste keer dat ik hem de kans geef, maar ik heb hem al een tijdje in mijn achterhoofd. Wessel Krul liet vorig jaar in de Ronde de l’Isard met etappewinst zien dat hij zoiets ook kan bewerkstelligen. Maar zoals je hoort hebben we in Orlen een team dat strijdt voor de winst en in de Vredeskoers laten we ons graag verrassen. Talentontwikkeling is ook een belangrijke kader voor de KNWU, zo steken we de laatste koers dus in.”

KNWU-selectie voor Orlen Nations Grand Prix

Marijn van den Berg (Groupama-FDJ U23)

Mick van Dijke (Jumbo-Visma Development)

Tim Marsman (Metec-Solarwatt)

Rick Pluimers (Jumbo-Visma Development)

Casper van Uden (Team DSM Development)

Maikel Zijlaard (SEG Racing Academy)

Laatste winnaars GP Orlen

2020: Olav Kooij

2019: Nicolas Prodhomme

KNWU-selectie voor Vredeskoers

Darren van Bekkum (Jumbo-Visma Development)

Lars Boven (Jumbo-Visma Development)

Stijn Daemen (à Bloc)

Timo de Jong (VolkerWessels)

Wessel Krul (SEG Racing Academy)

Enzo Leijnse (Team DSM Development)

Laatste vijf winnaars Vredeskoers

2019: Andreas Leknessund

2018: Tadej Pogačar

2017: Bjorg Lambrecht †

2016: David Gaudu

2015: Gregor Mühlberger