Nederlandse kampioenen Daemen en Hoole tonen zich tijdens kwalificatiemoment NK tijdrijden

Donderdag stond er in Enkhuizen een belangrijke tijdrit op het programma, waar de Nederlandse beloften zich konden plaatsen voor het NK tijdrijden. De belangstelling was groot, want er deden niet minder dan honderd U23-renners mee. Bondscoach Adriaan Helmantel was een van de geïnteresseerde kijkers. Nederlands U23-kampioen op de weg Stijn Daemen (à Bloc) was kampioen op dit onderdeel Daan Hoole (SEG Racing) te snel af.

Wielervereniging West-Frisia organiseerde de tijdrit, op een parcours van 22 kilometer. Op basis van de uitslag maakt de KNWU de startlijst voor het NK tijdrijden voor beloften op. Daarnaast is het mogelijk dat de bond in samenwerking met de sporttechnisch districtscoördinatoren en bondscoaches renners een startplek aanbieden. Dat kan de redding zijn voor Wessel Krul. De nummer twee van het laatste NK tijdrijden U23 reed lek en zette daardoor geen tijd neer. Bij het NK is er een startgelegenheid voor 48 renners.

De strijd om de zege ging dus tussen de beide Nederlandse kampioenen in deze leeftijdscategorie. Limburger Daemen van à Bloc was op het tussenpunt al drie tellen sneller dan de drager van het rood-wit-blauw in het SEG Racing Academy-shirt, de Zuid-Hollander Daan Hoole. In het tweede deel bouwde Daemen zijn voorsprong uit met nog eens drie seconden, waardoor hij aan de finish een bonus had van zes tellen. Noord-Hollander Enzo Leijnse van Team DSM Development werd derde op 23 seconden van winnaar Daemen. De renners werden handgeklokt.

Kwalificatiemoment NK tijdrijden, Enkhuizen (22 kilometer)

1. Stijn Daemen (à Bloc) in 19m20s

2. Daan Hoole (SEG Racing Academy) +6s

3. Enzo Leijnse (DSM Development) +23s

4. Michiel Kok (Cyclingteam Fryslân) +29s

5. Werner van der Meer (Dutch Foodvalley) +36s

6. Roel van Sintmaartensdijk (VolkerWessels) z.t.

7. Yanne Dorenbos +38s

8. Mike Vliek (T.W.C. Tempo Hoppenbrouwers-VIRO) +45s

9. Quinten Veling (WPGA) z.t.

10. Joris Buters +48s

