Aart Vierhouten keert terug naar Doug Ryder

Het avontuur van Aart Vierhouten bij UAE Emirates houdt na één seizoen op. De 52-jarige Nederlander keert terug bij de ploeg van Doug Ryder, bevestigen meerdere bronnen aan WielerFlits. Eerder werkten de twee samen bij Qhubeka NextHash.

In de winter van 2020 op 2021 maakte Vierhouten de overstap van Riwal-Securitas naar de Zuid-Afrikaanse ploeg, maar dat team kreeg de financiën voor 2022 niet rond en stortte daardoor in. Onder de naam van Qhubeka en op een Italiaanse licentie maakte het team op Continental-niveau een doorstart. Voor de komende seizoenen is er een geldschieter gevonden door Ryder en onlangs werd bekend dat er onder de naam Q36.5 Pro Cycling een ProTeam-licentie is aangevraagd bij de UCI. Vincenzo Nibali gaat er aan de slag als adviseur en de Belg Serge Pauwels doet dat naar verluidt als ploegleider.

Vierhouten keert komend jaar in ieder geval terug bij het project. Een bewuste keuze, want hij kon ook bij UAE Emirates blijven. Toch zou hij voor het project van Ryder hebben gekozen, omdat hij daar meer waarde kan toevoegen. Naar verluidt zullen er bij Q36.5 de nodige talenten aan boord komen, die de Nederlander meer zou kunnen leren dan de sloot wereldtoppers die al rondrijden bij UAE Emirates. Vierhouten was eerder KNWU-bondscoach van de junioren en beloften, technisch directeur van Vacansoleil-DCM, financieel adviseur bij Riwal-Securitas en dus ploegleider bij Qhubeka NextHash en UAE Emirates.

Aart Vierhouten wilde bij navraag zijn overstap zelf niet bevestigen dan wel ontkennen.