Ploeg-Ryder heeft selectie van 23 renners voor 2023 rond

Q36.5 Pro Cycling Team, de wielerploeg van manager Doug Ryder en technisch adviseur Vincenzo Nibali, begint in 2023 met 23 renners aan zijn eerste seizoen. Dat heeft Nibali onlangs laten weten in gesprek met Tuttobiciweb.

Het gerucht ging al langer dat Doug Ryder, voormalig algemeen directeur van Dimension Data en NextHash, achter de schermen druk bezig is met een nieuwe upgrade voor zijn ploeg Qhubeka. Inmiddels heeft de formatie ook een ProTeam-licentie aangevraagd bij de UCI. Op basis van de ingeschreven naam, mag aangenomen worden dat het Italiaanse wielerkledingmerk Q36.5 als hoofdsponsor zal optreden.

Nibali is als technisch adviseur van de ploeg achter de schermen druk bezig met de laatste details. “Het zijn echt drukke dagen. Ik breng veel tijd door achter mijn computer om e-mails te verzenden en te beantwoorden. Ik moet echt enorm veel telefoontjes plegen, het is best uitdagend. Ik sta nog steeds erg vroeg op, net zoals ik dat deed als wielrenner.”

Mogelijke namen

De onlangs gestopte Nibali verklapt dat de ploeg met 23 renners aan het seizoen zal beginnen. Onder meer Matteo Moschetti, Gianluca Brambilla, Damien Howson, Tom Devriendt, Jack Bauer, Alessandro Fedeli en Filippo Conca worden genoemd als (mogelijke) versterkingen. Ook Mark Donovan trekt naar de formatie van Doug Ryder. De volledige selectie zal begin november worden gepresenteerd.