WielerFlits Gids vrouwenwielrennen 2020 – Deel 4: Continental Teams vrijdag 28 februari 2020 om 16:00

Afgelopen dagen gaven we u op WielerFlits een overzicht van de belangrijkste vrouwenkoersen van het seizoen. Ook bespraken we de WorldTeams en de Nederlandse en Belgische ploegen. Er zijn verder ook nog wat interessante teams waar we het over moeten hebben. Teams met grote kampioenen en een equipe uit Oekraïne met heel veel Belgische sponsoren. Hoe dat zit? Lees het laatste deel van onze gids en je weet het!

Arkéa

Er zijn de laatste jaren heel wat vrouwenteams die beginnen als zusterteam van een mannenploeg. Arkéa Pro Cycling Team is er daar een van. De formatie wordt geleid door oud-renster Gabrielle Rimasson, Frank Renimel is aangewezen als ploegleider en coach. Het team telt tien, vooral jonge, rensters. Met haar 40 jaar is Sandra Levenez, regerend wereldkampioene duathlon, met afstand de oudste van het stel. De grootste wielernaam bij de ploeg is Charlotte Becker, zij heeft er al een behoorlijk succesvolle carrière opzitten. Twee jaar geleden won ze nog de Tour of Chongming Island, ook de Holland Ladies Tour staat op haar erelijst.

Verder trok de ploeg van de Franse bankverzekeringsgroep een reeks Franse talenten aan, waaronder Coupe de France-winnares, Lucie Jounier, juniorenkampioene Léa Curinier en Gladys Verhulst. Fatima Zahra El Hayani is de eerste Marokkaanse met een UCI-contract. Haar verhaal is het begin van een klassiek wielersprookje. Ze komt uit een arm gezin en in haar land wordt vrouwenfietsen helemaal niet ondersteund. Toch werkt ze zich op en uiteindelijk besluit ze om in Bretagne haar wielerdroom na te jagen. Na een ontmoeting met UCI-preses David Lappartient gaat het snel, niet lang daarna hangt ploegmanager Emmanuel Hubert aan de lijn. We zijn razend benieuwd hoeveel hoofdstukken er nog aan dit verhaal worden toegevoegd.

Selectie Arkéa in 2020

Pauline Allin

Charlotte Becker

Léa Curinier

Fatima Zahra El Hayani

Amandine Fouquenet

Coralie Houdin

Lucie Jounier

Typhaine Laurance

Sandra Levenez

Anaïs Morichon

Gladys Verhulst

Astana Women’s Team

Over wielersprookjes gesproken… Het verhaal van Arlenis Sierra lijkt aardig op dat van Fatima Zahra El Hayani, alleen is haar boek al wat verder gevorderd. Sierra heeft al heel wat koersen op haar palmares staan, waaronder de Tour de Bretagne, de Ronde van Costa Rica, de Ronde van Casto Rica, drie Pan-Amerikaanse wegwedstrijden en twee WorldTour-wedstrijden. Ze kan een lekker houtje sprinten, maar als de wedstrijd zwaar wordt kan ze ook lang mee, zoals ze onlangs bewees in de Herald Sun Tour. Dat maakt haar in veel koersen een gevaarlijke klant.

Het staat buiten kijf dat Sierra de grootste naam is in de ploeg. Liliana Moreno, de Colombiaan die naast goed kan klimmen ook goed is in het traplopen in wolkenkrabbers, mogen we ook opschrijven voor enkele overwinningen. De Mexicaanse Yareli Salazar behaalde onlangs in de Setmana Ciclista Valenciana haar eerste profzege. Het zijn dus vooral de Latijns-Amerikaanse dames die voor successen (gaan) zorgen. Ook de Oekraïense Olga Shekel wint nog wel eens een koersje.

Selectie Astana Women’s Team in 2020

Olivija Baleisyte

Maryna Ivaniuk

Liliana Moreno

Svetlana Pachshenko

Francesca Pattaro

Katia Ragusa

Natalya Saifutdinova

Yareli Salazar

Olga Shekel

Arlenis Sierra

Yeima Torres

Makhabbat Umutzhavona

Bigla-Katusha

Toen bekend werd welke ploegen een WorldTeam-licentie hadden aangevraagd waren een hoop mensen verrast dat Bigla niet in dit lijstje voorkwam. Zeker toen bekend werd dat Katusha in zou stappen als titelsponsor. Thomas Campana staat ondanks diverse beschuldigingen van wangedrag in het verleden nog steeds aan het roer. Hij zag wel goudhaantje Cecilie Uttrup Ludwig verkassen naar FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope, maar daarvoor kreeg hij klimster Clara Koppenburg weer voor terug.

Ook nieuw in het team? Tweevoudig wereldkampioene cross-country eliminator Kathrin Stirnemann en de eigenzinnige toptijdrijder Marlen Reusser, die in Tokio om de medailles hoopt mee te doen. Vul dit aan met namen als Lizzy Banks, Leah Thomas en je hebt een prima team. Sprinters Maria Vittoria Sperotto en Emma Norsgaard komen allebei terug van een moeilijke periode, maar ze lijken weer in staat om mee te doen om de prijzen.

Selectie Bigla-Katusha in 2020

Martina Alzini

Lizzy Banks

Elise Chabbey

Niamh Fisher-Black

Mikayla Harvey

Emma Norsgaard

Clara Koppenburg

Nikola Noskova

Marlen Reusser

Maria Vittoria Sperotto

Kathrin Stirnemann

Leah Thomas

Sophie Wright

Casa Dorada

Er was eens een Iñigo Cuesta die dacht: “Dat vrouwenwielrennen, daar moet ik wat mee”. Er kwam een hoofdsponsor, een tenue, rensters, ploegauto’s, fietsen en wat dies meer zij. Enige probleem? De UCI-licentie, die komt maar niet. Januari? Ach, dat hebben we vaker meegemaakt, al is het onfortuinlijk. Gewoon even regelen en zorgen dat het goed komt, nietwaar? Maar nu is het eind februari en er is nog steeds geen licentie. De ploeg zou onder meer de Setmana Ciclista Valenciana en de Omloop Het Nieuwsblad rijden, maar die wedstrijden heeft het team moeten schrappen wegens het ontbreken van de licentie. Rensters kun je zeker enige tijd aan het lijntje houden, maar nu hebben meerdere rensters openlijk aangegeven wel op zoek te zijn naar een andere ploeg.

Roxane Fournier heeft die ploeg intussen gevonden, zij kreeg nog een plekje aangeboden bij Chevalmeire. Maar voor een behoorlijk deel van de selectie zou best eens kunnen gelden dat ze dit jaar niet in een UCI-ploeg zullen uitkomen. Tegen WielerFlits laat de persverantwoordelijke van de ploeg weten dat het project nog altijd niet van de baan is. Toch is maar zeer de vraag of het ooit echt van de grond komt. De ploegleiding van Casa Dorada beloofde ‘montañas doradas’ met een serieus budget en een structuur die al van WorldTeam-niveau zou moeten zijn. Met elke dag die verstrijkt lijkt dat scenario echter minder realistisch. Een ding is zeker: wordt vervolgd.

Selectie Casa Dorada in 2020

Sandra Alonso

Ainara Elbusto

Lydiu Iglesias

Roxane Fournier

Malgorzata Jasinska

Enara Lopez

Cristina Martinez

Rachel Neylan

Asja Paladin

Nadia Quagliotto

Josie Talbot

Margaux Vigie

Alessia Vigilia

Ceratizit-WNT

Deze ploeg kondigde aan voor een WorldTeam-licentie te gaan, maar uiteindelijk moest het team daar vanaf zien. In de formatie zijn Lisa Brennauer en Kirsten Wild de grootste namen. Wild is op pure snelheid misschien nog altijd de allersnelste ter wereld, en dat geldt niet alleen voor wedstrijden op de weg. Ook op de baan is ze van grote klasse en het liefst bekroont ze dat deze zomer met Olympisch goud. Franziska Braße, Julie Leth en Brennauer maken ook zeker kans op olympisch eremetaal.

Sportief gezien was het afgelopen seizoen van Claudia Koster en Aafke Soet niet het meest gelukkige. Wel hebben de twee Nederlandse rensters een hoop talent en voor een ploeg als Ceratizit-WNT kunnen ze zeker van waarde zijn. Ook het Baskisch-Italiaanse klimtandem bestaande uit Ane Santesteban en Erica Magnaldi kan door de concurrentie maar beter in de gaten worden gehouden.

Selectie Ceratizit-WNT in 2020

Laura Asencio

Franziska Brauße

Lisa Brennauer

Maria Giulia Confalonieri

Kathrin Hammes

Claudia Koster

Julie Leth

Erica Magnaldi

Sarah Rijkes

Ane Santesteban

Aafke Soet

Lea Lin Teutenberg

Lara Vieceli

Kirsten Wild

Cogeas-Mettler-Look

Maar liefst twintig rensters heeft deze Russische ploeg, dat zich mag verheugen op uitnodiging voor alle Women’s WorldTour-wedstrijden. Voor de ploeg maakt niet geheel verrassend Aigul Gareeva haar profdebuut. Dit toptalent uit Kalmashbashevo, een klein dorpje in de autonome republiek Basjkirostan, zo’n honderd kilometer buiten Oefa, werd afgelopen jaar wereldkampioene tijdrijden bij de juniores. Het is interessant om te zien hoeveel rek er nog op de Russische zit. Op tactisch en technisch gebied valt er in ieder geval nog wel wat te winnen.

Gareeva kan in de ploeg opkijken tegen drie oudgedienden. Allereerst Edwige Pitel, die met gemak de moeder van Gareeva had kunnen zijn. Ze wordt deze zomer 53, maar ze slaat nog altijd geen modderfiguur in de wedstrijden die ze rijdt. Ze werd afgelopen jaar zelfs nog vijfde in de sterk bezette Clásica San Sebastian. Olga Zabelinskaya is vergeleken met Pitel een jonge hinde, maar zij tikt dit jaar toch ook al de veertig aan. De Oezbeekse brommer heeft geen fluwelen reputatie in het peloton, maar ze is er deze zomer gewoon bij in Tokio. En daar is zeker niet kansloos voor een medaille.

Amber Neben, intussen 45, bewees afgelopen najaar dat ze ook nog altijd lekker mee kan doen in grote tijdritten. Ze krijgt de kans om zich obsessief met het werk tegen de klok bezig te houden en die kans grijpt de tweevoudig wereldkampioene aan. In Yorkshire was er een vierde plaats. Op gepaste afstand van het podium, maar toch. Deze zomer wil ze er ook in Tokio bij zijn. Wordt dat haar laatste kunstje? Een jong talent om in de gaten te houden is de Russische hardrijdster Maria Novolodskaya.

Selectie Cogeas-Mettler-Look in 2020

Victoire Barbe

Marie-Soleil Blais

Annabel Fisher

Iuliia Gallimullina

Aigul Gareeva

Katharina Hechler

Diana Klimova

Lara Krähemann

Daria Malkova

Mariia Miliaeva

Amber Neben

Maria Novolodskaya

Edwige Pitel

Mia Radotic

Noemi Rüegg

Alena Rytseva

Sari Saarelainen

Eléa Schneeberger

Marina Uvarova

Olga Zabelinskaya

Drops

Maria Martins – winnares van brons op de scratch bij de WK baanwielrennen – zocht vorig jaar een ploeg. Dus wat deed de Portugese na afloop van de Madrid Challenge, waarin ze zesde werd in de rit-in-lijn? Haar CV uitdelen om een contract af te dwingen voor dit seizoen. Drops zag het talent in de jonge sprinter en legde haar vast. Een mooi verhaal, met als prettige bijkomstigheid dat de formatie van Bob Varney er weer een toptalent bij heeft.

De ploeg wist daarnaast onder andere Emilie Moberg en Marjolein van ’t Geloof in te lijven. Van ’t Geloof had daar eigenlijk vorig seizoen al moeten rijden, maar toen ketste haar komst af vanwege de financiële problemen van de ploeg. Afgelopen najaar kwam de overstap er toch.

Selectie Drops in 2020

Elizabeth Bennett

Anna Christian

Joscelin Lowden

Maria Martins

Emily Meakin

Emilie Moberg

Elise Marie Olsen

Sara Penton

Finja Smekal

April Tacey

Marjolein van ’t Geloof

Hitec Products-Birk Sport

Hitec Products-Birk Sport stond een paar jaar geleden op omvallen, maar intussen lijkt het de zaakjes weer op orde te hebben. Op financieel vlak zal het misschien nooit eenvoudig worden, maar ploegmanager Karl Lima heeft wel een uitstekend oog voor talent. Heel veel grote namen zijn bij hem begonnen. Zo had hij vorig jaar Lonneke Uneken in de ploeg en dit Nederlandse toptalent reed een dijk van een eerste profseizoen. Het is dan ook niet zo gek dat zij dit jaar niet meer in de Noorse ploeg rijdt.

Tempobeulen Mieke Kröger en Vita Heine doen dat wel. Beide vrouwen beschikken over tijdrijderskwaliteiten en die lieten ze vorig jaar regelmatig zien. Maar ook als het niet tegen de klok gaat zijn ze in staat om koersen te winnen. De eerste zege dit jaar komt van Lucy van der Haar. De vrouw van topveldrijder Lars van der Haar won de openingsrit en het eindklassement van de Dubai Women’s Tour. Een goed begin, en zeker niet de laatste overwinning van de ploeg. De snelle Marta Tagliaferro kan eveneens zomaar een paar leuke wedstrijden winnen.

Selectie Hitec Products-Birk Sport in 2020

Pernille Feldmann

Ingrid Gåskjenn

Lucy van der Haar

Vita Heine

Mieke Kröger

Ingrid Lorvik

Amalie Lutro

Silje Mathisen

Natalie Midtsveen

Greta Richioud

Julie Solvang

Marta Tagliaferro

Lviv Cycling Team

Wie het shirt van Lviv Cycling Team al eens heeft bestudeerd ziet op het tenue behoorlijk gekke sponsoren voor een ploeg uit Oekraïne; een Belgisch pannenkoekenmerk, een hotel van een zekere keten in Beveren en een isolatiebedrijf. Wat moeten die sponsoren bij een ploeg uit Oekraïne? De manager van de ploeg vertelt ons dat het team veel in de Lage Landen te zien zal zijn. “In België en Nederland is het niveau heel hoog, en dat hebben we in Oekraïne niet.” Een aangezien de ploeg veel in België te bewonderen gaat zijn, is het hebben van Belgische sponsoren op het shirt ineens niet zo gek meer.

Met Ellen Feytens, Femke Verstichelen en Naomi De Roeck zitten er zelfs drie Belgische dames in de ploeg. De rest van het team bestaat uit buitenlandse vrouwen die ook maar wat graag in België komen koersen. Een vetpot zal het absoluut niet zijn, maar er kan wel worden gefietst, van nationale koersen tot aan in principe de grootste wedstrijden op de kalender. De eerlijkheid gebiedt ons wel te zeggen dat ze in wedstrijden als de Amstel Gold Race heeft de ploeg nog niet veel te zoeken hebben.

Selectie Lviv Cycling Team in 2020

Julia Biryukova

Viktoriia Bondar

Megan Chard

Naomi De Roeck

Kseniia Fedotova

Ellen Feytens

Spela Kern

Oksana Kliachina

Tetyana Klimchenko

Solomiia Lukachuk

Anna Nahirna

Estefania Pilz

Olena Sharga

Fiona Turnbull

Femke Verstichelen

Viktoriia Yaroshenko

Rally Cycling

Binnen Rally Cycling wordt uitgekeken naar de komst van monstertalent Megan Jastrab, voorlopig is de wereldkampioene echter nog juniore. Gelukkig heeft de formatie nog een topper in de gelederen. Chloe Hosking behoort al heel wat jaren tot de snelsten ter wereld. Dit jaar won de Australische al een etappe in de Tour Down Under, waarmee ze heeft laten zien ook voor haar nieuwe ploeg te kunnen winnen.

Het zal bij Rally niet enkel om Hosking draaien. Ook Emma White is behoorlijk rap, al zal haar vizier vooral op Tokio zijn gericht. Daar wil ze met de Amerikaanse achtervolgingsploeg goud winnen en het heeft er vooralsnog alle schijn van dat dat gaat lukken. Zodra het omhoog gaat mogen we ook zeker iets verwachten van rensters als Sara Poidevin en Krista Doebel-Hickok.

Rally Cycling

Sara Bergen

Allison Beveridge

Krista Doebel-Hickok

Heidi Franz

Leigh-Ann Ganzar

Chloe Hosking

Sara Poidevin

Emma White

Lily Williams

Tibco-SVB

Tibco-SVB is onder meer de ploeg van Nina Kessler, de Nederlandse die in sprints leuk mee kan doen. Lauren Stephens kan worden gezien als kopvrouw voor meerdaagses, terwijl Sarah Gigante – nomen est omen – een zeer groot talent is. Ze is pas negentien, maar ze heeft nu al Australisch kampioenschap op de weg en de tijdrit op haar palmares staan. En daar gaan in de toekomst nog veel meer wedstrijden bijkomen. Ook interessant om in de gaten te houden is Diana Peñuela, de afgelopen maanden trainingsmaatje van Annemiek van Vleuten in Colombia.

Selectie Tibco-SVB in 2020

Nicolle Bruderer Cofino

Erica Clevenger

Jenelle Crooks

Leah Dixon

Kristen Faulkner

Sarah Gigante

Nina Kessler

Sharlotte Lucas

Shannon Malseed

Emily Newsom

Diana Peñuela

Kendall Ryan

Lauren Stephens

Valcar-Travel & Service

Een volledig Italiaanse ploeg, maar met een vreemde eend in de bijt. Teniel Campbell uit Trinidad & Tobago gaat dit jaar koersen voor Valcar-Travel & Service. Een slimme zet, want Campbell bulkt namelijk van het talent. De 22-jarige heeft behoorlijk wat kracht in haar lijf, die ze met name in de sprints goed kan inzetten. Daarmee werd ze vorig jaar onder meer vijfde in Nokere Koerse. Als ze de vrijheid krijgt om te sprinten kan ze zomaar eens een paar mooie koersen op haar naam schrijven. Wat sprinten betreft is het echter wel dringen binnen de ploeg.

Binnen de ploeg zijn Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Silvia Persico, Elena Pirrone en Ilaria Sanguinetti eveneens namen om op te letten. Marta Cavalli is ook tot straffe stoten in staat.

Selectie Valcar-Travel & Service in 2020

Elisa Balsamo

Teniel Campbell

Marta Cavalli

Chiara Consonni

Vittoria Guazzini

Silvia Magri

Barbara Malcotti

Federica Piergiovanni

Silvia Persico

Elena Pirrone

Silvia Pollicini

Ilaria Sanguineti

Miriam Vece

En hoe zit het met Chloé Dygert-Owen?

Een grote naam heeft u in dit overzicht nog nergens bij een ploeg ontdekt. Die van Chloé Dygert-Owen. Afgelopen jaar denderde ze als een straaljager over de wegen in Yorkshire tijdens het WK. In de wegrit leverde haar dat een vierde plaats op (in haar langste koers en tevens haar eerste wegkoers ooit op Europees grondgebied) en in de tijdrit snelde ze op ongenaakbare wijze naar het goud. Nog nooit was het verschil tussen de nummers een een twee zo groot.

Het mag absoluut geen verrassing heten dat ze dit jaar geen Europese wedstrijden rijdt met de Olympische Spelen in het vooruitzicht. Wat wel zeer opvallend is? Haar ploeg Twenty20 heeft geen UCI-licentie aangevraagd, simpelweg omdat dat dit jaar niet hoeft voor het team. De afgelopen jaren was het nodig om een UCI-team te zijn om deel te kunnen nemen aan de Ronde van Californië, maar aangezien deze WorldTour-koers is geannuleerd kunnen ze het ook af zonder licentie. Daarnaast scheelt het ook een flinke smak geld. Het betekent overigens niet dat we Dygert (en Jennifer Valente, om nog maar eens een grote naam te noemen) helemaal niet in UCI-koersen gaan zien. Elite-ploegen kunnen immers ook deelnemen aan .1-, .2- en ProSeries-wedstrijden. Kortom: wel de lusten, maar niet de lasten.

Tot zover onze vierdelige gids over het vrouwenwielrennen. Als je ze nog niet gelezen hebt, lees dan ook zeker onze artikelen over de kalender, de Women’s WorldTeams en de Nederlandse en Belgische ploegen. Staat genoteerd? Mooi. Laat die Omloop dan maar komen. Dames, vertrekt!