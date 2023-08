39-jarige Mavi García vindt voor twee jaar onderdak bij nieuwe ploeg

Mavi García blijft de komende twee jaar profwielrenster. De 39-jarige renster van Liv Racing TeqFind heeft een contract getekend bij Jayco AlUla.

“Ik ben blij dat ik voor dit team mag gaan rijden”, vertelt García in een persbericht. “Van buitenaf ziet de sfeer binnen deze ploeg er altijd goed uit. Ik heb altijd al gedacht dat de structuur en de professionaliteit binnen Jayco AlULa goed is en in het verleden hebben we al vaker contact gehad over een overstap.”

“De afgelopen jaren ben ik alleen maar beter geworden. Dit jaar was misschien niet mijn beste jaar, maar heb ik nog steeds nieuwe dingen geleerd. Volgend jaar hoop ik van het koersen te blijven genieten en samen met het team overwinningen te behalen.”

García is de huidige Spaans kampioene op de weg. In de Waalse Pijl eindigde ze dit jaar als vierde. In de Giro Donne werd ze zevende.

✍️ NEW RIDER ✍️ 🇪🇸 𝗠𝗔𝗩𝗜 𝗚𝗔𝗥𝗖𝗜𝗔 🇪🇸 Bienvenida, @mavi_at! Join us in welcoming the Spanish champion to the team for the next two seasons! 🙌 — Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) August 9, 2023