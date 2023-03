1961-2023: Van der Poel wint Milaan-San Remo exact 62 jaar na opa Poulidor

Zaterdag 18 maart 1961. Op die dag schreef Raymond Poulidor op 25-jarige leeftijd Milaan-San Remo op zijn naam. Precies 62 jaar later – op de dag af – ging de overwinning in La Primavera naar zijn kleinzoon: Mathieu van der Poel.

Van der Poel kwam zaterdag solo aan in San Remo. Hij overschreed de streep vijftien seconden eerder dan zijn eerste achtervolgers, Filippo Ganna en Wout van Aert. Poulidor won in 1961 met een veel kleiner verschil. De Fransman wist de sprintende meute nipt af te houden op de iconische Via Roma. Rik Van Looy werd destijds tweede, de Italiaan Rino Benedetti derde.

De Poggio, waar Van der Poel dit jaar het verschil maakte, zat in 1961 pas voor de tweede keer in het parcours van Milaan-San Remo. Ook Poulidor plaatste hier de beslissende aanval. Hij begon met twee medevluchters aan de klim, maar liet hen achter en reed vervolgens solo naar de finish.

Poulidor, de vader van Van der Poels moeder Corinne, overleed op 13 november 2019. Een kleine twee jaar later bracht Van der Poel al eens een eerbetoon aan zijn opa door de tweede etappe van de Tour de France te winnen en zo het geel te grijpen, een trui die Poulidor nooit wist te veroveren in de Ronde van Frankrijk. Destijds was Van der Poel zeer emotioneel. Hoe voelt het nu om ‘papi’ zo op te volgen? “Dit net zoals hem kunnen, doet me zeker iets. Maar het is ook speciaal omdat het een monument is, elke rijder wil dit winnen”, zei hij na afloop tegen Eurosport.

1961 - foto: Cor Vos 2023 - foto: Cor Vos

