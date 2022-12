18-jarige David Haverdings imponeert met negende plek in Diegem: “Dit is echt bizar”

Interview

De Superprestige in Diegem was op zeer veel vlakken indrukwekkend. Zo was er de ontzettend spannende strijd tussen Wout van Aert, Tom Pidcock en Mathieu van der Poel, maar er was ook meer. Zo reed de nog maar 18-jarige David Haverdings naar een negende plaats tussen de elite mannen. Een bijzonder sterke prestatie.

We leerden Haverdings vorig veldritseizoen kennen bij de junioren. De Nederlander won 21 van de 26 crossen die hij reed. Het talent van Haverdings werd al snel opgemerkt en uiteindelijk was het Baloise Trek Lions dat de piepjonge crosser kon vastleggen voor een aantal jaren. “Ik heb het heel erg naar mijn zin bij het team. Ik hoop dat ik nog lang bij de ploeg kan blijven en me rustig kan ontwikkelen”, gaf Haverdings aan bij WielerFlits.

Dit seizoen rijdt Haverdings als eerstejaars beloften rond. Veel wedstrijden bij de U23-mannen heeft hij echter nog niet kunnen afwerken, aangezien er enkel een aantal wereldbekermanches en X2O Trofee-crossen worden georganiseerd voor beloften. Zodoende kwam Haverdings woensdagavond ook tussen de elite mannen aan de start in Diegem. “Op voorhand had ik als doel top-25.”

‘Ik besef het zelf ook niet helemaal’

“Ik startte pas op de vierde startrij, dat is zeker niet optimaal. In de eerste ronde zat ik dan ook nog heel ver vanachter. Ik heb mijn eigen tempo gereden en zo kon ik wel van wiel naar wiel rijden. Daarnaast deed ik ook inspanningen op het juiste moment, waardoor ik steeds bleef opschuiven.” Uiteindelijk resulteerde het in een negende plaats. Voor Haverdings is het zijn eerste top-10 bij de elite in een C1-cross. “Ik ben supertevreden. Ik had een heel goede dag, maar dit is echt bizar. Ik besef het zelf ook niet helemaal.”

De negende plaats van Haverdings is op meerdere vlakken uniek. Hij is namelijk ook de eerste renner ooit die als eerstejaars belofte top-10 rijdt in een manche van de Superprestige. “Ik vind tussen de elite rijden wel leuk, helemaal als het goed gaat natuurlijk”, lachte hij na afloop. “Je rijdt met de grote mannen, je kan zien waar je in de toekomst naartoe wil. Dat is fijn.”

‘Als het minder gaat, is dat ook oké’

“Het is ook wel niet altijd makkelijk.” Haverdings komt soms – helemaal logisch – ook niet in het stuk voor. Een 24ste plaats in Waterloo en een 28ste plaats in Merksplas bewijzen dat. “Ik kan er wel mee omgaan. Ik moet natuurlijk ook niet presteren. Als het goed gaat, is dat mooi. Als het minder gaat, is dat ook oké. Ik kan er altijd goed over praten met mensen als Sven (Nys, de teammanager, red.).”

De crosser van Baloise Trek Lions kijkt dit seizoen nog uit naar de kampioenschappen. “Vooral het NK, daar wil ik wel voor gaan. Het WK natuurlijk ook, maar het NK is realistischer. Aan de andere kant wil ik er niet te veel druk opzetten. Op voorhand wil ik er dus ook geen positie opplakken. Dat is lastig en onnodig, we zien het wel.”