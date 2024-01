maandag 1 januari 2024 om 15:40

18-jarige Ava Holmgren verrast met derde plek in Baal: “Dit is ongelooflijk”

Video Ava Holmgren stond maandag voor het eerst op het podium van een klassementscross. De Canadese finishte weliswaar ver achter Lucinda Brand en winnares Fem van Empel in de X2O Trofee Baal, maar voor een 18-jarige mag een derde plaats op dit niveau toch wel indrukwekkend genoemd worden. “Dit is ongelooflijk”, zei ze na afloop tegen WielerFlits.

“Ik begon de wedstrijd behoorlijk goed”, begon Holmgren het verhaal van haar cross. “Ik zat rond plek vijf en dacht: de derde plek is binnen handbereik, probeer je best te doen en niet te veel fouten te maken. Plots zat ik in derde positie en dacht ik: nu kun je echt geen fouten meer maken en moet je zo hard mogelijk gaan.”

Door de modder was het parcours in Baal enorm zwaar. Dat gaf de prestatie van Holmgren nog extra cachet. “Het was heel zwaar, er was veel modder. Meestal kon je wel blijven fietsen en de modder bleef niet zoveel plakken aan je fiets als in sommige andere koersen. Ik heb ervan genoten.”

Tweelingzus Isabella

Ava Holmgren is de tweelingzus van Isabella Holmgren, die vorig jaar wereldkampioen cross werd bij de junioren (voor Ava). Isabella eindigde in Baal als negende, nadat ze kortgeleden buikgriep had. “Ik ben heel blij dat ze terug is. Ik weet zeker dat ze in geen tijd hier samen met mij zal staan, of zelfs nog sneller zal zijn”, aldus Ava.