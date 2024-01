maandag 1 januari 2024 om 14:32

Fem van Empel is Lucinda Brand de baas in de blubber van Baal

Visma | Lease a Bike heeft zijn eerste zege al binnen. Fem van Empel won op Nieuwjaarsdag namelijk de X2O Trofee Baal. De wereldkampioene duelleerde lang met Lucinda Brand, om in de slotronde het verschil te maken.

Geen Puck Pieterse en Ceylin del Carmen Alvarado in de X2O Trofee Baal, maar Lucinda Brand en wereldkampioene Fem van Empel waren er op Nieuwjaarsdag wel bij. En de twee topfavorieten waren beiden goed vertrokken. Van Empel dook als eerste het veld in, maar Brand nam al snel over op het blubberige parcours. Het duo sloeg meteen een flinke kloof met de rest van het pak. Na één (bijzonder lange) ronde kwamen Sanne Cant, Ava Holmgren en Clara Honsinger al op meer dan een minuut door van de leidsters.

Haasje over

We konden ons dus meteen concentreren op het duel tussen Van Empel en Brand. En een duel kregen we. In eerste instantie leek Brand de bovenhand te hebben, want in de tweede ronde sloeg de renster van Baloise Trek Lions een gaatje. Van Empel gaf zich echter nog niet gewonnen. Ze keerde terug en koos direct zelf voor de aanval. Brand wist deze versnelling te pareren, waardoor de twee tenoren na twee rondes samen doorkwamen.

In het begin van de derde ronde trok Van Empel nog eens door, maar ook dit keer had Brand een antwoord. Sterker nog, ze nam het initiatief over. Van Empel kwam in de verdrukking nadat ze – al lopend – ten val kwam. Ook hiermee was de strijd nog niet gestreden, want de renster van Visma | Lease a Bike keerde nogmaals terug. En ook nu was het haasje over, want in de vierde ronde was het weer Van Empel die Brand onder druk zette.

Van Empel trekt aan het langste eind

Dit keer viel de beslissing wel. Van Empel sloeg een gat, die ze langzaam maar zeker verder uitbreidde. Uiteindelijk kwam ze met 25 tellen verschil als winnares over de streep. Nadat Brand als tweede was geëindigd, was het lang wachten op de nummer drie, Ava Holmgren. De 18-jarige Canadese, de tweelingzus van juniorenwereldkampioen van Isabella Holmgren, stond voor het eerst op het podium van een klassementscross. Sanne Cant eindigde net naast het podium. Zij werd vierde.

X2O Trofee Baal

Uitslag vrouwen

1. Fem van Empel (Visma | Lease a Bike)

2. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 25s

3. Ava Holmgren (Lidl-Trek) op 3m15s

4. Sanne Cant (Crelan-Corendon) op 3m59s

5. Clara Honsinger (S&M CX) op 4m13s