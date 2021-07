Zwitserse vrouwen zorgen voor unicum op mountainbike: “Een prachtig verhaal”

Jolanda Neff, Sina Frei en Linda Indergand hebben Zwitserland dinsdag drie medailles bezorgd op de Olympische Spelen. De mountainbikesters veroverden goud, zilver én brons. “Ik hoop eigenlijk dat ik straks niet wakker word en dat alles een droom blijkt te zijn”, grapt Neff in gesprek met de Zwitserse omroep SRF.

“Ik was in staat om de hele wedstrijd een mooi ritme aan te houden”, blikt ze terug. Nadat Neff de kop overnam van haar Franse concurrente Pauline Ferrand-Prévot, stond ze die leidende positie niet meer af. “We hebben in de voorbereiding de juiste dingen gedaan. We hebben namelijk extreem veel tijd in de techniek gestoken”, vertelt ze. “De regen heeft het parcours dan ook nog eens compleet veranderd, waardoor bijna iedereen een B-lijn moest rijden.”

De kersverse olympisch kampioene werd de afgelopen jaren achtervolgd door pech. Dat ze dan uitgerekend hier op de Spelen in Tokio uithaalt en goud wint, stemt haar natuurlijk tevreden. “Dat we ook voor het eerst in twee jaar voor toeschouwers mochten rijden, maakt het nog mooier. Dit is eine wunderschöne Geschichte, een prachtig verhaal”, lacht ze.

‘Wij bleven rustig’

Neff en haar landgenotes hebben in Tokio voor een unicum in de sportgeschiedenis van het Alpenland gezorgd. Nog nooit behaalden drie Zwitserse vrouwen een clean sweep op de Olympische Spelen. Sina Frei won namelijk het zilver en Linda Indergand veroverde het brons.

“Dit had niet beter gekund. Ik ben echt heel gelukkig. De heel harde trainingen hebben zich vandaag uitbetaald”, straalde Frei na afloop. Ook een emotionele Indergand kon haar geluk niet op. “Dat we goed konden fietsen wisten we al, maar anderen hebben fouten gemaakt en wij bleven rustig. Dat ik in de finale kon samenwerken met Sina was in mijn voordeel. Zij heeft mij op sleeptouw genomen.”