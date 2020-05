‘Zwitserland is klaar voor WK wielrennen’ woensdag 27 mei 2020 om 10:59

Het WK wielrennen gaat door in Zwitserland, van 20 tot 27 september. Op de locatie én data zoals aanvankelijk gepland. Na weken van twijfel mag plan B, een verplaatsing naar het Midden-Oosten, bij het huisvuil. Tenminste, dat schrijft de Franse krant L’Equipe.

Officieel blijft het wachten op groen licht van de ‘Conseil’, de Zwitserse Federale Raad. Die komt vandaag samen en buigt zich over de volgende stap in het exitplan uit de coronacrisis. De hamvraag: zijn in september massa-events met meer dan 1000 toeschouwers toegelaten? Indien ja, is er niets dat het WK uit Zwitserland kan houden. Budgettair heeft de organisatie immers alles in orde.

Maar L’Equipe weet het nu al: de huidige maatregelen rond Covid-19 zullen binnen drie maanden niet meer van kracht zijn. En dat zou vandaag door de Zwitserse autoriteiten ook zo aangekondigd worden. Tegelijkertijd zou zelfs een delegatie van het organisatiecomité in Martigny op de zetel van de federale regering ontvangen worden.

Abu Dhabi

In het geval van een verhuis naar het Midden-Oosten in november, zou volgens L’Equipe trouwens Abu Dhabi – hoofdstad van de UAE – de voorkeur hebben gekregen. Het zou voor RCS en de UAE Tour een mooie compensatie zijn geweest nadat de rittenkoers dit voorjaar vroegtijdig werd stopgezet door de uitbraak van het coronavirus. Minpunt: bij de UCI was er wel de vrees dat niet alle renners naar de Emiraten zouden willen afreizen, uit schrik er zoals in februari vast komen te zitten.