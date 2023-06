Zwift Academy-winnaar wint voor het eerst namens Alpecin-Deceuninck

Luca Vergallito heeft in de Oberösterreich Rundfahrt zijn eerste overwinning als wielrenner geboekt. De 25-jarige Italiaan, die door winst in de Zwift Academy een contract verdiende bij Alpecin-Deceuninck, was zondag de beste in de bergetappe naar de Hinterstoder Horn. Hij is ook de eindwinnaar in de rittenkoers.

Vergallito is bezig aan zijn eerste jaar bij de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck, nadat hij op dezelfde manier als Jay Vine bij de ploeg kwam. Onlangs werd hij al vijftiende in de Tour of Norway en nu schrijft hij de eindzege op zijn naam in de Oberösterreich Rundfahrt.

Hij veroverde de ritzege op de Hinterstoder Horn (9,7 km aan 8,2%) door de Spanjaard Óscar Cabedo en thuisrijder Martin Messner te verslaan. In het eindklassement zijn Cabedo en Messner ook tweede en derde. Timo Kielich, ploeggenoot van Vergallito, werd knap zesde in de eindstand. Lander Loockx werd achtste.

Voor Alpecin-Deceuninck Development Team is het zo groot feest in Oostenrijk. Kielich wist namelijk de vorige twee etappes te winnen.

