Zware regenval baart organisatie Vuelta a San Juan zorgen

De renners die in Argentinië verblijven voor de aankomende Vuelta a San Juan, werden de voorbije dagen ‘getrakteerd’ op zeer wispelturig weer. Overdag is het vaak extreem warm, maar dit gaat gepaard met hevige regen- en onweersbuien. Met name de extreme regenval baart de organisatie van de Argentijnse wielerronde zorgen.

Het parcours van de Vuelta a San Juan, die zondag van start gaat, zal nog worden gecheckt op beschadigde wegen. Dit meldt Het Nieuwsblad. Als er de komende dagen nog onweer zou overtrekken, kunnen delen van de route gewijzigd worden.

De renners krijgen volgende week tijdens de koers overigens wel uitstekend zomerweer voorgeschoteld, meldt Weeronline. De temperatuur ligt de hele week tussen de 30 en 35 graden in de omgeving van San Juan en de zon schijnt volop. Er is nauwelijks kans op neerslag, behalve in de nachten, en de wind komt uit het zuiden.

Met titelverdediger Remco Evenepoel, Egan Bernal, Miguel Ángel López, Daniel Felipe Martínez, Sergio Higuita, Fabio Jakobsen, Sam Bennett en Fernando Gaviria staan er de nodige grote namen aan het vertrek van de Vuelta a San Juan.