Zwaar teleurgestelde Sinkeldam na opgave: “Niet het niveau om bergen te overleven”

Voor Ramon Sinkeldam kwam er zaterdag, tijdens de veertiende etappe naar Morzine, een einde aan zijn Tour de France. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck moest al vroeg lossen uit het peloton, reed een tijdje moederziel voor de bezemwagen uit en zag uiteindelijk het heilloze van zijn missie in.

Voormalig Nederlands kampioen Sinkeldam was eerder deze Tour een belangrijke schakel in de vier etappezeges van sprinter Jasper Philipsen, maar de zware tweede week is er te veel aan geworden voor de hardrijder. De 34-jarige Sinkeldam lag volgens de organisatie bij de zware valpartij in de openingsfase van de veertiende etappe, maar de Nederlander voert zelf geen verzachtende omstandigheden aan.

“Ik had niet mijn beste dag in een zeer zware etappe. Ik moest te snel lossen uit de gruppetto (bus, red.) en kwam geïsoleerd te zitten. Er was vanaf dat moment geen reden meer om nog verder te pushen. Ik ben teleurgesteld omdat ik momenteel niet het niveau heb om de bergen te overleven. Zo wilde ik de Tour niet verlaten”, laat hij weten via zijn ploeg.

De ervaren renner zal vandaag weer terug naar Nederland vliegen. “Om daar zo goed mogelijk te herstellen”, aldus Sinkeldam, na Fabio Jakobsen de tweede Nederlander die een opgave noteert in deze Ronde van Frankrijk. Na veertien ritten hebben achttien renners de handdoek gegooid.