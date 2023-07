Tour 2023: Alpecin-Deceuninck ziet Ramon Sinkeldam opgeven, ook Ruben Guerreiro uit koers

Ramon Sinkeldam is in de veertiende etappe uit de Tour de France 2023 gestapt. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck kreeg het al vroeg in de bergetappe naar Morzine moeilijk en stapte ongeveer 80 kilometer voor de finish uit koers.

Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 14 over Joux Plane naar Morzine – Monsterrit in de Alpen Lees ook:

Voormalig Nederlands kampioen Sinkeldam was eerder deze Tour een belangrijke schakel in de vier etappezeges van sprinter Jasper Philipsen, maar de zware tweede week is er te veel aan geworden voor de hardrijder.

Eerder in de veertiende etappe stapten nog vijf renners uit als gevolg van meerdere valpartijen. Sinkeldam is, over de gehele ronde gezien, de zeventiende uitvaller van deze Tour de France. Hij is na Fabio Jakobsen de tweede Nederlander die een opgave noteert.

Later in de etappe stapte ook Movistar-renner Ruben Guerreiro uit de wedstrijd. Dat gebeurde tijdens de beklimming van de Col de la Ramaz. Eerder in de rit verloor Movistar ook al Antonio Pedrero.

Lees ook: Tour de France 2023: De uitvallers