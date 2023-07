Zoon van Joseba Beloki wordt prof bij EF Education-EasyPost

Markel Beloki rijdt vanaf volgend jaar voor EF Education-EasyPost. Dat bevestigen bronnen aan WielerFlits. De Spaans kampioen tijdrijden bij de junioren is de zoon van ex-prof Joseba Beloki, die in het begin van deze eeuw drie keer op het eindpodium van de Tour de France stond.

De 18-jarige Markel Beloki was dit seizoen vooral actief in Spanje, waar hij enkele zeges boekte, maar vooral veel ereplaatsen behaalde. Op internationaal niveau toonde hij zich ook een enkele keer. Zo werd Beloki 25ste in de juniorenversie van Parijs-Roubaix en eindigde hij als twintigste in de Eroica Juniores (2.Ncup). Zijn grootste successen kende hij dit jaar op de Spaanse kampioenschappen. Nadat hij de tijdrit won, werd hij ook nog tweede in de wegrit.

Joseba Beloki, de 49-jarige vader van Markel, werd achtereenvolgens derde (2000), derde (2001) en tweede (2002) in de Tour de France. In 2003 stond hij ook tweede in het klassement, op slechts veertig seconden van geletruidrager Lance Armstrong, maar moest hij opgeven na een zware val in de negende etappe naar Gap. Nadien haalde hij nooit meer zijn oude niveau. Hij beëindigde zijn carrière in 2006.

Gisteren maakte EF Education-EasyPost zelf de komst van twee andere talenten bekend. De Ier Archie Ryan komt over van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, terwijl de Nederlander Jardi van der Lee de stap maakt van clubteam Willebrord Wil Vooruit.

