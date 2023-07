Clubrenner Jardi van der Lee tekent profcontract bij EF Education-EasyPost

Jardi van der Lee heeft een profcontract getekend bij EF Education-EasyPost. De 21-jarige Nederlandse renner komt over van clubteam Willebrord Wil Vooruit. “Dit is een droom die werkelijkheid is geworden”, geeft Van der Lee aan.

Begin juni sprak WielerFlits Van der Lee nog. “Ik weet van mezelf dat ik nog progressie kan boeken op bepaalde vlakken. Vooral ook op trainingsgebied, want ik train nog niet al te veel. In principe heb ik nu nog geen professionele begeleiding. Als ik nog beter kan worden dan ik nu al ben met deze resultaten, dan ben ik benieuwd waar dat gaat eindigen”, vertelde Van der Lee destijds.

De Nederlandse renner gooide aanvankelijk hoge ogen in de eRacing, maar toonde zich de laatste tijd ook in U23-wedstrijden en klimkoersen. In mei won hij zelfs de Omloop van Simpelveld. EF Edcuation-EasyPost heeft de sterke prestaties van Van der Lee gezien en heeft de jonge renner nu een contract gegeven. “Toen ik zeven of acht was, begon ik te denken dat ik profwielrenner wilde worden. Lange tijd was het ongelooflijk en nu is het waar.”

“De laatste maanden begint al het werk dat ik heb gedaan zijn vruchten af te werpen”, gaat Van der Lee verder. “De jaren daarvoor heb ik elk jaar mijn prestaties een beetje verhoogd. De eerste jaren ging het langzaam wat betreft de stappen die ik maakte. In het laatste jaar kon ik meer trainen en een grote stap maken. Ik weet niet wat ik van de toekomst kan verwachten.”

Vaughters: “Jardi burned de ergometer”

Ploegbaas Jonathan Vaughters vertelt dat Van der Lee indruk maakte bij de staf van de Amerikaanse ploeg. “Jardi burned de ergometer in het testcentrum dat we gebruiken. (…) We vonden het de moeite waard om het risico met hem te nemen, ook al rijdt hij niet voor een continentale ploeg of een opleidingsploeg, maar voor een clubteam. We zullen met hem moeten werken om hem te helpen begrijpen hoe de wedstrijden tactisch werken in de profs.”