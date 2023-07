Archie Ryan verlaat na vier jaar Jumbo-Visma

Archie Ryan zal volgend seizoen niet meer uitkomen voor Jumbo-Visma. Het talent uit Ierland verlaat de Nederlandse ploeg en trekt naar het Amerikaanse EF Education-EasyPost. “Het is altijd mijn favoriete team geweest”, laat Ryan weten op de site van zijn nieuwe ploeg.

Na vier jaar in de opleidingsploeg te rijden van Jumbo-Visma kiest Ryan ervoor om het nest te verlaten. “Het is echt een droom om bij EF Education-EasyPost te mogen werken. Het is altijd mijn favoriete team geweest. Ik weet nog dat ik als kind naar alle goede resultaten van Dan Martin met het team keek, dus het is echt een droom om dit te doen”, aldus de enthousiaste Ryan. “Als je de 11- of 12-jarige Archie zou vertellen dat hij op latere leeftijd bij dit team zou komen, zou hij in de wolken zijn.”

Bij de Amerikaanse ploeg wil Ryan, naar eigen zeggen, in de voetsporen treden van landgenoot Ben Healy. “Ben is niet alleen een maat, maar hij is een inspiratie voor jonge renners zoals ik. Het was echt gaaf om hem te zien ontwikkelen op dit pad met het team en dat zou het doel zijn om te proberen in zijn voetsporen te treden. Ik ken hem van wedstrijden in het Ierse team als junior en sindsdien zijn we goede vrienden. (…) Het is best gaaf om bij een team te komen waar ik al mensen ken en vrienden heb.”