zondag 12 november 2023 om 18:43

Zoe Bäckstedt zeer blij met derde plek: “Ik voelde me zeker niet honderd procent”

Een nieuwe mijlpaal in de nog jonge carrière van Zoe Bäckstedt. De 19-jarige Britse eindigde vandaag, in Dendermonde, voor het eerst op het podium van een wereldbekercross bij de elite. “Ik voelde me nochtans niet honderd procent, want ik ben wat verkouden”, vertelde ze na afloop in het flashinterview.

Toptalent Bäckstedt, de dochter van oud-prof en Parijs-Roubaix-winnaar Magnus Bäckstedt, kwam vorig jaar al twee keer dicht bij een podiumplek in een Wereldbeker. Toen werd ze bij de profs al vierde in Overijse en Besançon, maar vandaag was het dan eindelijk zover in Dendermonde. Bäckstedt werd derde na een loodzware ‘stoempcross’, na winnares Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand.

“Ik ben heel blij met de derde plek”, waren na afloop haar eerste woorden. “Ik voelde me nochtans niet honderd procent, want ik ben wat verkouden.” Dit was echter niet te merken tijdens de cross. Bäckstedt vocht lange tijd een interessant duel uit met Marion Norbert-Riberolle voor plek drie. “Het was echt heel nipt. Tijdens de laatste bochten zag ik Marion nog constant achter me rijden, maar ben blij dat ik de derde plaats heb kunnen vasthouden.”

En nu? Wat verwacht Bäckstedt van de komende maanden in het veld? “Het WK voor beloften is uiteraard een groot doel, maar ik wil gewoon zien hoe het verder gaat. Ik hoop naar nog meer podiumplaatsen te rijden bij de profs en het seizoen bij de beloften ook goed af te sluiten”, blikt ze vooruit.