zondag 12 november 2023 om 14:36

Alvarado soleert ook naar zege in Wereldbeker Dendermonde, Brand tweede bij terugkeer

Ceylin del Carmen Alvarado kan terugkijken op een uiterst succesvol crossweekend. De renster van Alpecin-Deceuninck was zaterdag al veruit de sterkste in de Superprestige van Niel en bleek ook vandaag superieur in de Wereldbeker van Dendermonde. Alvarado reed al in de eerste ronde weg van Lucinda Brand, die knap tweede werd bij haar terugkeer in het veld.

Een dag na de loodzware blubbercross van Niel, kwamen de veldrijders zondag alweer in actie. En ook vandaag konden de veldritliefhebbers zich weer verheugen op een modderfestijn. Na een jaartje afwezigheid keerde de wereldbekermanche van Dendermonde terug op de kalender. Bij de elitevrouwen was het – bij afwezigheid van wereldkampioene en slokop Fem van Empel – vooral uitkijken naar Ceylin del Carmen Alvarado.

Heroptredende Brand is meteen bij de les

De Rotterdamse met Dominicaanse roots is al het hele veldritseizoen uitstekend op dreef en won zaterdag nog met verve de Superprestigecross van Niel. Alvarado kende alleen niet de beste start, want die was duidelijk voor Lucinda Brand. De renster van Baloise Trek Lions, terug van een blessure, schoot in haar eerste cross van het seizoen uit de startblokken. Brand sloeg zo meteen een bres en er bleek, met Alvarado, slechts één renster in staat om te volgen.

De eerste minuten waren dus voor Brand, maar Alvarado nam al snel de kop en reed in een mum van tijd behoorlijk ver weg van haar landgenote. Brand moest na een razendsnelle start wat gas terugnemen en keek na de openingsronde al tegen een achterstand aan van goed vijftien seconden. Het was vervolgens nog eens vijftien tellen wachten op de doorkomst van Aniek van Alphen, Manon Bakker en Inge van der Heijden, de voorlopige nummers drie, vier en vijf na tien minuten ploeteren.

Onewomanshow

Er bleek ook vandaag, net als in Niel, geen kruid gewassen tegen Alvarado. De 25-jarige renster straalde enorm veel kracht uit en kon zich naar hartenlust uitleven tijdens de technische passages. In de tweede ronde wist ze haar voorsprong op Brand meer dan te verdubbelen, waardoor het verschil al snel opliep tot ruim veertig seconden. Dit bleek voor eerste achtervolgster Brand een onoverbrugbare kloof, al wist ze zich – na een mindere tweede ronde – wel weer wat te herstellen.

Het verschil tussen de twee Nederlandse veldrittoppers bleef in de daaropvolgende ronden schommelen rond de driekwart minuut, maar de zege van Alvarado kwam op geen enkel moment in gevaar. Zoe Bäckstedt reed intussen rond op de derde plaats. De nog altijd maar 19-jarige Britse was met Marion Norbert-Riberolle verwikkeld in een interessante strijd om de laatste podiumplek. Intussen trok Alvarado nog altijd fel van leer en soleerde op indrukwekkende wijze naar haar derde zege van het seizoen.

Eindelijk weer raak voor Alvarado in de Wereldbeker

Alvarado had in de laatste rechte lijn alle tijd om te genieten van haar eerste wereldbekerzege sinds 24 januari 2021. Toen was de Nederlandse de beste in de wereldbekercross van Overijse. Brand bleef in de slotronde ook gevrijwaard van pech en wist zo haar terugkeer in het veld op te fleuren met een tweede plaats. De derde plaats was, na een zeer sterke cross, voor Bäckstedt.

Wereldbeker veldrijden in Dendermonde

Uitslag elitevrouwen

Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck)

Lucinda Brand (Baloise Trek Lions)

Zoe Bäckstedt (Canyon//SRAM)

4. Marion Norbert-Riberolle (Crelan-Corendon)

5. Manon Bakker (Crelan-Corendon)

6. Kristýna Zemanová (Brilon Racing Team MB)

7. Aniek van Alphen (Cyclocross Reds)

8. Laura Verdonschot (De Ceuster-Bonache CT)

9. Sanne Cant (Crelan-Corendon)

10. Alicia Franck (De Ceuster-Bonache CT)