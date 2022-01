Zoe Bäckstedt past ook voor Wereldbeker Flamanville

Zoe Bäckstedt verdedigt zondag in Flamanville niet haar koppositie in het wereldbekerklassement voor junior-vrouwen. De Franse veldrit komt te vroeg voor de Britse renster, die aan het herstellen is van een coronabesmetting.

“Tot mijn spijt moet ik jullie laten weten dat ik dit wekend niet naar Frankrijk zal afreizen om deel te nemen aan de laatste ronde van de Wereldbeker voor junioren in Flamanville”, deelt Bäckstedt op social media mede aan haar fans. “Na alle drie de manches in Tábor, Namen en Dendermonde te hebben gewonnen keek ik er echt naar uit om voor het overall klassement te rijden, maar in plaats daarvan concentreer ik me op mijn herstel van corona nadat ik vorige week positief was getest.”

Na haar zeges in Tábor, Namen en Dendermonde staat Bäckstedt met de volle 120 punten aan de leiding van het wereldbekerklassement. Leonie Bentveld volgt op de tweede plek met 90 punten en kan door de afwezigheid van de Britse nog met de eindzege gaan lopen. De Nederlandse heeft dan wel de overwinning nodig in Flamanville: met een tweede plaats komt ze weliswaar op gelijke hoogte met Bäckstedt, maar dan zijn de drie zeges van de Britse doorslaggevend.