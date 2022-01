Zoe Bäckstedt mist Brits kampioenschap door coronabesmetting

Zoe Bäckstedt moet zondag het Brits kampioenschap veldrijden noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. De 17-jarige renster, die bovenaan staat in het wereldbekerklassement bij de junioren, is namelijk positief getest op het coronavirus en moet in quarantaine.

Bäckstedt deelde haar besmetting mee op social media. “Ik wilde jullie even laten weten dat ik helaas na mijn terugkomst van mijn wedstrijd in België eerder deze week, positief ben bevonden op COVID-19. Ik ben zo dankbaar dat ik me goed voel op dit moment en ik heb het geluk dat ik me thuis kan afzonderen met mijn familie die helaas ook allemaal positief getest zijn”, schrijft ze in een uitgebreide toelichting.

Door de positieve test moet Bäckstedt wel het Brits kampioenschap aan zich voorbij laten gaan. Ze was een van de bekende namen op de startlijst van de wedstrijd voor elite- en U23-vrouwen. “Ik zag er echt naar uit om mee te doen en ik was in de best mogelijke vorm, en had me volledig voorbereid. Nu ga ik volgens de protocollen in quarantaine en ik zal er alles aan doen om zo snel mogelijk weer te koersen.”

Ook een andere grote naam verschijnt niet aan de start van het Brits kampioenschap in Crawley. Vanwege een stage met zijn ploeg INEOS Grenadiers op Mallorca koos Tom Pidcock ervoor om de titelstrijd links te laten liggen. De allrounder werd al Brits kampioen in 2019 en 2020.