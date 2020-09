Zoe Bäckstedt (16) komt in winter uit voor Tormans CX-veldritploeg

Juniore Zoe Bäckstedt komt komende winter in het veld uit voor de Tormans CX-ploeg. De Britse renster, dochter van oud-Parijs-Roubaix-winnaar Magnus Bäckstedt, viert vandaag haar 16e verjaardag.

Komend weekend maakt Bäckstedt al haar debuut voor de crosstak van Circus-Wanty Gobert. Dan verschijnt ze aan de start in de veldrit van Lokeren.

Eind 2019 liet de jongste Bäckstedt (haar 18-jarige zus Elynor komt op de weg uit voor Trek-Segafredo, red.) al weten vol ambities te zitten. “Volgend jaar wil ik wereldkampioene veldrijden worden. En hopelijk kan ik binnen een paar jaar Parijs-Roubaix voor vrouwen afwerken”, zei ze in een uitgebreid interview met WielerFlits.

Ook op de weg ziet Zoe Bäckstedt ook een toekomst voor zich. “Ik denk dat mijn toekomst in beide disciplines ligt, want ik kan gewoonweg niet kiezen. Het is de bedoeling dat ik een ploeg vind waarbij ik zowel in het veld als op de weg een mooi programma kan rijden. Grotere wedstrijden op de weg rijden maakt me ook alleen maar sterker voor de cross”, gaf ze aan.

Really happy to announce that I will be riding for @tormanscross for the coming cyclocross season 🔥 😈 Bring on the first race in my new colours 😍 —> Lokeren 26th September ! pic.twitter.com/456sBTPTwR

— Zoe Backstedt (@Backstedt_Zoe) September 23, 2020