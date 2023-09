woensdag 13 september 2023 om 12:45

Zo vader, zo zoon: Vinokourov junior wordt prof bij Astana Qazaqstan

Er rijdt in 2024 weer een Vinokourov in het profpeloton. Het gaat niet om de inmiddels 49-jarige Alexander Vinokourov maar wel om zijn zoon Nicolas Vinokourov. De 21-jarige Kazach tekent als neoprof voor twee seizoenen. Ook de Ecuadoraan Harold Martín López (22) wordt prof bij Astana Qazaqstan. Beide renners komen nu nog uit voor de opleidingsploeg.

Nicolas Vinokourov werd in zijn jonge carrière al twee keer Kazachs wegkampioen bij de beloften. Dit jaar kwam hij voorlopig tot 43 koersdagen. Zo mocht hij aantreden in de Tour de l’Avenir. Vinokourov eindigde in de ‘mini-Tour de France’ als 33ste in het eindklassement. Onlangs werd hij ook tweede in de Turkse 2.2-rittenkoers Tour of Van, achter zijn landgenoot Daniil Marukhin.

En nu mag de jonge Vinokourov zich opmaken voor een profavontuur. “Ik droomde als kind al van de stap naar de WorldTour. Astana Qazaqstan voelt voor mij als familie, ik ben met deze ploeg opgegroeid. Ik heb de voorbije jaren vooruitgang geboekt en ik hoop dat ik me in de toekomst kan blijven verbeteren. Mijn doelen voor volgend jaar zijn om het team te helpen, maar ook om zelf resultaten te behalen. Ik kijk nu al uit naar 2024!”

Nicolas Vinokourov heeft overigens wel grote schoenen om te vullen, aangezien zijn vader in zijn carrière onder meer de Vuelta a España, Luik-Bastenaken-Luik (2x), de Amstel Gold Race, Parijs-Nice (2x), de Ronde van Zwitserland en het Critérium du Dauphiné wist te winnen. Ook werd Vinokourov senior in 2003 derde in de Tour de France en veroverde hij in 2012 – na een veelbesproken finale met Rigoberto Urán – goud in de Olympische wegrit in Londen.

Astana Qazaqstan kondigde vandaag niet alleen de ‘promotie’ van Nicolas Vinokourov aan, want ook Harold Martín López is volgend jaar prof namens de Kazachse formatie. De 22-jarige renner uit Ecuador staat te boek als een explosieve klimmer en liet onlangs in de Ronde van Burgos (9e in het eindklassement) al zien dat hij klaar is voor het hoogste niveau. Vorig jaar was hij nog twaalfde in de Tour de l’Avenir.

Klaar voor de stap

“Nicolas en Harold Martin hebben hard gewerkt om hun droom te laten uitkomen. Ze zijn nog erg jong, maar ik denk dat dit het juiste moment is om de stap te maken”, geeft Alexander Vinokourov aan in een persbericht. “Nicolas heeft al belangrijke resultaten behaald op nationaal- en continentaal niveau, terwijl Harold Martin in wedstrijden als de Ronde van Burgos al zijn talent liet zien. Er is nog veel werk aan de winkel, maar ik geloof dat ze er klaar voor zijn.”