ZLM Tour presenteert etappe met start en finish in Roosendaal

De ZLM Tour kent dit jaar op de vierde dag start en finish in Roosendaal. Dat heeft organisator Libéma Profcycling bekendgemaakt. Het betreft een etappe die ook door Zeeland trekt.

De vierde etappe start bij WielerExperience Roosendaal en zal daarna door onder meer Steenbergen, Tholen en Reimerswaal trekken. Onderdeel van dat parcours, dat nog in detail gepresenteerd gaat worden, is een passage van de Oesterdam in Zeeland. Via Woensdrecht trekt het peloton terug naar Roosendaal, waar in het westen van de stad gefinisht wordt op de Jan Vermeerlaan.

“We zijn heel blij met een gemeente die zoveel vertrouwen heeft in ons evenement. Roosendaal grijpt de ZLM Tour echt aan om zich te profileren met inspirerende topsport en daar leent de ZLM Tour zich uitstekend voor”, stelt Joost van Wijngaarden, organisator van de ZLM Tour.

Meerjarenplan

De intentie van Roosendaal en de ZLM Tour is er om ook in 2024 en 2025 een etappe te organiseren in de Brabantse stad. “Voor 2023 is de besluitvorming en de financiering helemaal rond. Voor de jaren 2024 en 2025 zetten we dit de komende tijd verder in gang”, reageert Sanneke Vermeulen, wethouder in Roosendaal.

De ZLM Tour (7-11 juni) zal beginnen met een proloog in Heinkenszand. Daarna volgt een Zeeuwse etappe van Westkapelle naar ‘s-Heerenhoek. In het slotweekend wachten Brabantse etappes met Roosendaal (zaterdag) en Oosterhout (zondag) als uitvalslocaties.

Lees ook: Oosterhout organiseert slotetappes ZLM Tour in 2023, 2024 en 2025