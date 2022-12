Oosterhout organiseert slotetappes ZLM Tour in 2023, 2024 en 2025

De ZLM Tour heeft een deal gesloten met de gemeente Oosterhout, waarin staat dat de slotetappe van de Nederlandse rittenkoers de komende drie jaar zal starten en finishen in Oosterhout. Dat nieuws wordt vandaag bekendgemaakt in de Brabantse gemeente.

De samenwerking houdt in dat de ZLM Tour in 2023, 2024 en 2025 zal eindigen met een slotrit rond Oosterhout. De stad verwacht dat er veel publiek komt kijken. “De slotdag van een wielerronde is altijd belangrijk, bijzonder en interessant. Er is genoeg ruimte voor het publiek om het fijne van het bourgondische Oosterhout te verkennen”, aldus wethouder Dees Melsen van Toerisme en Evenementen.

Het slot van de ZLM Tour zal de komende jaren plaatsvinden op de – hoe kan het ook anders – Slotlaan in Oosterhout. De precieze route van de laatste etappe van de editie van 2023, die verreden wordt van 7-11 juni, is nog niet bekend.

Vuelta

Oosterhout is niet onbekend met het organiseren van internationale wielerwedstrijden. De Vuelta a España passeerde de stad afgelopen seizoen en eerder kenden Eneco Tour en BeNe Ladies Tour er een aankomst van een etappe.

“Toen de Vuelta in augustus vorig jaar door Oosterhout reed, zag ik het enthousiasme in Oosterhout en Oosteind. Ik had eerder al contact gehad met de organisatie van de ZLM Tour en zag een mooie sportieve combinatie”, zegt wethouder Arnoud Kastelijns van Sport. “Hoe mooi kan het zijn als we de komende drie jaren eenzelfde opzet kunnen creëren binnen onze gemeente. Daarnaast is het een mooie gelegenheid voor jeugd en inwoners om het mooie van deze sport van dichtbij mee te laten maken.”