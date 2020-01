ZLM Tour en Slag om Norg verplaatst op kalender zaterdag 25 januari 2020 om 12:07

Nog eens twee Nederlandse UCI-wedstrijden zijn verplaatst op de internationale wielerkalender. De ZLM Tour wordt een week eerder verreden dan in eerste instantie werd gemeld, Slag om Norg vijftien dagen eerder.

De ZLM Tour, opgewaardeerd van .1-koers naar de UCI ProSeries, wordt nu van 27 tot en met 31 mei verreden en valt zo in het Pinksterweekend. “Dit biedt meer mogelijkheden voor toeschouwers om te komen kijken naar een van de etappes”, licht Martin de Kok van organisator Libéma Profcycling toe. “Door het wegvallen van de Tour of Norway kregen wij de kans om de ZLM Tour een week naar voren te halen. Dat heeft onder meer als voordeel dat we de veiligheid van de renners tijdens de wedstrijd beter kunnen garanderen.”

Verder is de nieuwe datum gunstiger ten opzichte van andere grote wedstrijden, zoals de Giro d’Italia, Ronde van Zwitserland en Critérium du Dauphiné, voegt hij eraan toe. “We hopen hierdoor nog meer teams en bekende renners uit de WorldTour aan de start te krijgen. Dit past tevens bij onze ambitie om uit te groeien tot dé voorbereidingskoers in aanloop naar de Tour de France en La Vuelta.” Vorig jaar veroverde Mike Teunissen de eindzege, nadat hij zijn ploeg Jumbo-Visma vier van de vijf etappes zag winnen.

Slag om Norg stond aanvankelijk voor zondag 16 augustus op de kalender, maar is verplaatst naar zaterdag 1 augustus.

Andere wijzigingen

Het zijn niet de eerste wijzigingen ten opzichte van de UCI-kalender, die eerder werd bekendgemaakt. De Veenendaal-Veenendaal Classic verkaste al van augustus naar mei, de Bevrijdingsronde van Drenthe wordt een dag eerder verreden door bezuinigingen bij de politie en Olympia’s Tour keert terug op de internationale kalender. De Hammer Series Limburg verdween daar juist van: de wedstrijd werd het slachtoffer van de Olympische Spelen in Tokio en de daaropvolgende kalenderwijzigingen.

Nederlandse UCI-koersen voor elite-mannen in 2020

29 februari: Craft Ster van Zwolle (1.2)

8 maart: Dorpenomloop Rucphen (1.2)

14 maart: Bevrijdingsronde van Drenthe (1.1)

18 maart – 22 maart: Olympia’s Tour (2.2)

4 april: Volta Limburg Classic (1.1)

18 april: Arno Wallaard Memorial (1.2)

19 april: Amstel Gold Race (1.UWT)

25 april: PWZ Zuidenveld Tour (1.2)

2 mei: Ronde van Overijssel (1.2)

9 mei: Veenendaal-Veenendaal Classic (1.1)

27 mei – 31 mei: ZLM Tour (2.Pro)

28 juni: Midden-Brabant Poort Omloop (1.2)

1 augustus: Slag om Norg (1.1)

31 augustus – 6 september: BinckBank Tour (2.UWT)

10 oktober: Tacx Pro Classic (1.1)