Terugkeer Olympia’s Tour op internationale kalender zaterdag 25 januari 2020 om 10:55

Olympia’s Tour is teruggekeerd op de internationale kalender, nadat de wedstrijd vorig jaar op nationaal niveau werd verreden. De koers was in eerste instantie opnieuw op nationaal niveau aangemeld, maar kreeg intussen de .2-status.

De organisatie meldt dat de nieuwe status meer recht doet aan de sportieve waarde die de etappewedstrijd van oudsher heeft. “In 2019 moesten wij onverwacht van september naar oktober verhuizen op de kalender om gegarandeerd te zijn van voldoende politiebegeleiding. Een van de manieren om dat te realiseren was om de wedstrijd op nationaal niveau te laten verrijden”, laat de organisatie weten in een persbericht.

Met de nieuwe datum in maart en met de grote interesse uit binnen- en buitenland van ploegen kan de organisatie er weer garant voor staan dat de beste Nederlandse renners het kunnen opnemen tegen sterke buitenlandse concurrenten, voegt zij eraan toe. “Dat geeft de wedstrijd voor alle betrokken partijen meer waarde.” Vorig jaar ging de eindzege naar Sander De Pestel, die in de slotrit de leiderstrui afpakte van zijn landgenoot Stan Van Tricht.

Olympia’s Tour staat voor dit jaar op de kalender van 18-22 maart.