Zimmermann: “Dat ik de beslissende aanval miste, nam ik mijzelf kwalijk”

Georg Zimmermann was heel blij met zijn optreden in de tweede rit van de Tour de l’Ain. Nadat de Duitser op de laatste klim de beslissende aanval had gemist, wist hij in de slotfase in zijn eentje de sprong naar de kopgroep te maken. Hij had daarna nog kracht over om naar de zege te sprinten.

“Ik miste de beslissende aanval en dat nam ik mijzelf kwalijk. Toen ik de kans had om de sprong te maken, gaf ik alles wat ik had. Ik voelde me heel sterk en redde het tot de kopgroep”, vertelde Zimmermann na de finish. “Dan probeerde ik wat van die inspanning te herstellen. Ik besloot de laatste bocht als eerste te nemen want het begon te regenen en het was een smalle bocht. In de sprint gaf ik alles en het was genoeg voor mijn eerste profzege. Daar ben ik heel blij mee.”

Hij won niet alleen de rit, maar pakte ook de koppositie in het klassement. Daardoor mag hij in de leiderstrui aan de slotetappe beginnen. “Als je in een etappekoers in de laatste rit in de leiderstrui mag starten, is het vanzelfsprekend dat het doel is om de eindzege te pakken. Het wordt echter heel moeilijk en het niveau ligt hoog. In de koninginnenetappe worden geen cadeaus gegeven. Ik heb dezelfde benen nodig als vandaag om ervoor te gaan, maar we gaan het zeker proberen.”