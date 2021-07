Georg Zimmermann slaat dubbelslag in Tour de l’Ain

Georg Zimmermann heeft de tweede etappe van de Tour de l’Ain achter zijn naam gezet. In de slotfase maakte de Duitser van Intermarché_Wanty-Gobert knap de sprong naar een kopgroep met vijf man, waarna hij vervolgens in de eindsprint de winst naar zich toetrok.

De bergachtige tweede etappe ging over 136 kilometer van Lagnieu naar Saint-Vulbas. Na een vrij vlakke beginfase was de Côte de Corlier van tweede categorie de eerste klim van de dag. Daarna bleven de renners op hoogte voor de Col de Ballon. Dan werd afgedaald naar de Furans-vallei om de Col d’Ordonnaz en de Col de Portes omhoog te rijden. Vanaf de top van de laatste beklimming was het nog 28 kilometer over dalende en vlakke wegen naar de finish.

Om kwart over twaalf werd het peloton op gang gebracht. In de vlakke openingsfase reden Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix) en Dylan Kowalski van het continentale Xelliss-Roubaix Lille Métropole weg en pakten meer dan drie minuten voorsprong. Op de Côte de Corlier waren er versnellingen in het peloton waardoor de voorsprong terugliep. De vlucht van Vergaerde en Kowalski was geen lang leven beschoren en na vijftig kilometer was alles weer samen.

Nieuwe aanvallers beproefden hun geluk, maar de verschillen bleven steeds klein. In de afdaling van de Col de Ballon kwamen Theo Delacroix, Sebastian Schönberger en Florent Castellarnau samen, maar op de Col d’Ordonnaz kwam alles weer bij elkaar. Op de elf kilometer lange klim en de daaropvolgende Col de Portes dunde het peloton stevig uit en ontstond vervolgens een sterke kopgroep met vijf man.

Harm Vanhoucke toont zich

WorldTour-renners Rémy Rochas, Matteo Badilatti, Michael Storer en Harm Vanhoucke zaten van voren, samen met de pas 19-jarige Georg Steinhauser uit de Duitse nationale ploeg. In de eerste achtervolgende groep was het vooral Trek-Segafredo dat het vuile werk opknapte, maar de koplopers wisten hun kleine voorsprong vast te houden. Eerst probeerde Quinn Simmons dan in zijn eentje de sprong naar de kopgroep te maken, maar de Amerikaan kwam niet weg.

Met nog drie kilometer te gaan probeerde Georg Zimmermann het, en de Duitser had wèl succes. Hij slaagde erin het gat naar de vijf aanvallers dicht te rijden en achterin de groep aan te sluiten. Vervolgens ging hij als eerste door de laatste bocht en met een lange sprint trok hij de etappezege naar zich toe. Daarmee werd hij ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Voor de jonge renner van Intermarché-Wanty-Gobert was het zijn eerste overwinning bij de profs.