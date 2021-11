Zilver voor Blanka Vas: “Het was een fout om van fiets te wisselen”

Blanka Kata Vas besloot zaterdag, ondanks haar jeugdige leeftijd, mee te doen aan het EK veldrijden voor elitevrouwen. De 20-jarige Hongaarse stelde ook zeker niet teleur op de flanken van de VAM-berg, reed naar een zilveren medaille, maar was niet in staat om de ontketende Lucinda Brand te volgen.

Na afloop deed de jonge Vas haar verhaal voor de camera van de NOS. De renster van Team SD Worx kende gisteren een bliksemstart en dook als eerste het veld in, maar na een fietswissel van Vas reed Brand plots alleen op kop. De wereldkampioene besloot niet te wachten, trok vol door en dit bleek het begin van een indrukwekkende solo. Vas was ineens op achtervolgen aangewezen, maar bleek niet meer bij machte om de scheve situatie recht te zetten.

“Lucinda was van een ander niveau, maar ik maakte wel een fout door in de pits te rijden voor een nieuwe fiets. Waarom ik dat deed? Geen idee. Ik dacht dat het sneller zou gaan in de pits, maar dat was niet het geval. Ik denk toch dat het een fout was om te wisselen. Het was niet nodig.”

Leer Blanka Vas beter kennen middels een uitgebreid interview

Vas vocht in de laatste ronden een verbeten duel uit met de Nederlanders Yara Kastelijn en Ceylin del Carmen Alvarado, met als inzet een medaille. De beloftevolle Hongaarse bleek over de meeste reserves te beschikken en reed naar het zilver, en dat op amper 20-jarige leeftijd. “Er zijn altijd wel gemengde gevoelens na een tweede plaats, maar ik mag denk ik wel tevreden zijn”, aldus Vas.