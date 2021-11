Blanka Vas: “Natuurlijk is Mathieu van der Poel een voorbeeld”

Interview

Als the next big thing in het vrouwenwielrennen wordt de amper 20-jarige Blanka Kata Vas door haar ploeg Team SD Worx omschreven. Haar vierde plek in de mountainbikewedstrijd tijdens de Olympische Spelen in Tokio en haar vierde plaats op het WK op de weg in Leuven hebben grote indruk gemaakt. De Hongaarse werd door haar ploeg in eerste instantie aangetrokken voor het veldritseizoen. Haar klasse in het cyclocross bewees ze vorig weekend met de overwinning in de ‘moeder aller crossen’, de Wereldbeker in Overijse. Op het EK op de VAM-berg, waar genoeg geklommen moet worden, geldt het multitalent dit weekeinde ook als een van de grote favorieten.

Zo zelfverzekerd als ze op de fiets rijdt, zo bescheiden is ze in haar perspraatje afgelopen donderdag in Breda. Ze verontschuldigt zich enkele malen voor haar beperkte beheersing van de Engelse taal, terwijl ze probleemloos alle vragen in het Engels weet te beantwoorden. Ze maakt duidelijk dat Blanka haar voornaam is en dat Kata eigenlijk een tweede tussennaam is: “Dus noem me maar Blanka Vas.”

Zowel op de weg, in het veldrijden als op de mountainbike behoort Vas nu al tot de wereldtop. En dus is het logisch dat de namen van Marianne Vos en Pauline Ferrand-Prévot worden genoemd. “Dat zijn zeker rensters die me inspireren omdat ze de weg met het veldrijden en/of mountainbiken weten te combineren. Net zoals Mathieu van der Poel natuurlijk. Ik vind het vooral mooi om te zien hoe hij in de drie disciplines tot de besten van de wereld behoort. Al weet ik nu uit eigen ervaring dat de overstap van de ene naar de andere fiets elke keer ook weer wat aanpassingstijd kost.”

Drie disciplines

Bij Team SD Worx is Lars Boom vanaf 1 oktober haar coach. “Natuurlijk is Blanka een supertalent”, geeft de Brabantse ex-renner aan. “Wat haar in mijn ogen zo speciaal maakt is inderdaad juist die combinatie van de drie disciplines. Dat ze op die jonge leeftijd op die drie terreinen tussen de elite-vrouwen meespeelt voor de overwinningen is bijzonder. Voor mij als coach is het uitdagend om met zo’n talent te werken. Daarnaast is ze een renster die open staat om zaken te leren en ook heel fijn in de omgang is. Technisch is zij al heel sterk. Vooral op het tactische gebied kan ik haar nog wijze lessen meegeven. En voor mij is dit een mooie terugkeer in het veldrijden, waar ik mijn oude rivalen zoals Sven Nys en Bart Wellens nu in een totaal andere rol ook weer tegenkom.”

Vas groeide op in Kiskunlachaza, een buitenstadje van Boedapest. Haar vader was een gepassioneerde mountainbiker die geregeld marathons reed. Zodoende werd de kleine Blanka tijdens hun vakanties ook al op jonge leeftijd op de fiets gezet. De mountainbike was haar grote liefde. Om technisch te verbeteren liet haar vader haar in de winter aan enkele veldritten in België deelnemen. “Ik haatte het”, bekent ze nu. “De kou, de modder, ik vond het helemaal niks. Gelukkig is dat nu veranderd.”

Hoewel ze op de VAM-berg nog aan het EK voor beloften (onder 23 jaar) kon deelnemen, koos ze bewust voor de elite-categorie. Een definitieve beslissing, want deze keuze houdt in dat ze in de toekomst (dus ook straks op het WK in Fayetteville) altijd op het elite-niveau moet strijden. “Ik denk dat ik klaar ben om met de besten de strijd aan te gaan. Mijn overwinning in Overijse was een aangename verrassing, maar ook het bewijs dat ik dit niveau aankan. Trouwens, de wedstrijden bij de elite duren 10 minuten langer en juist dat slopende ligt me veel beter.”

Over haar toekomst kan en wil Vas nog niet al te veel kwijt. Hoe ze de combinatie weg-veld-mountainbike gaat maken, is nog onduidelijk. Of ze tijdens de Olympische Spelen in Parijs 2024 op de weg of op de mountainbike uitkomt, weet ze nog niet. Die keuze zal afhankelijk zijn van de olympische parcoursen die nu nog onbekend zijn. Maar ook hoe ze zich in alle disciplines de komende twee jaar gaat ontwikkelen. Het WK in Leuven heeft immers aangetoond dat ze nu ook al op de weg bij de wereldtop behoort. “Ja, dat was een enorme verrassing. Eigenlijk had ik dat vooraf nooit durven dromen. Ik kijk er nu naar uit om komend voorjaar enkele klassiekers te rijden”, zegt ze ambitieus.

Ambitieus

En ook Lars Boom ziet zijn 20-jarige pupil graag in actie komen in de Vlaamse klassiekers. “Blanka is inderdaad enorm ambitieus”, zegt de voormalig wereldkampioen veldrijden. “Het is echter belangrijk dat ze nu niet te veel hooi op de vork neemt. We moeten waken dat ze niet te veel doet. Daarom rijdt ze na het EK alleen nog maar de wereldbekerwedstrijd in Tabor om vervolgens tot medio december een kleine maand rust te nemen. Dan bouwen we op richting het WK in de Verenigde Staten. Vervolgens gaan we kijken welke wegwedstrijden het beste bij haar passen. Tijdens onze stage met de ploeg in december zullen we pas gaan kijken naar haar wegprogramma.”