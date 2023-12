maandag 25 december 2023 om 18:06

Zijn de wegrit en het mountainbiken te combineren op de Olympische Spelen 2024 in Parijs?

Het is dé hamvraag voor Mathieu van der Poel voor de zomer van 2024. Kan hij de wegwedstrijd en de Cross Country op de mountainbike combineren tijdens de Olympische Spelen in Parijs? WielerFlits zet de planning van deze wedstrijden voor mannen op een rij.

Ook de Tour de France is van belang in deze discussie. Aan het einde van 2023 heeft Van der Poel gezegd dat hij twijfelt over zijn aanloop naar de Olympische Spelen. De wereldkampioen wielrennen denkt er serieus over na om de Ronde van Frankrijk over te slaan om zo optimaal aan de start te staan van de MTB-race en de wegrit in Parijs.

Als MVDP wel de Ronde van Frankrijk zal rijden, acht hij de kans groot dat hij niet zal mountainbiken. Er zit namelijk maar een week tussen de slotdag van de Tour en de olympische mountainbikewedstrijd. Daarna volgen er ‘maar’ vijf dagen tot de wegwedstrijd.

Planning grote wedstrijden in de zomer

Tour de France, mannen (zaterdag 29 juni – zondag 21 juli)

Olympische tijdrit, mannen (zaterdag 27 juli)

Olympische Cross Country mountainbike, mannen (maandag 29 juli)

Olympische wegwedstrijd, mannen (zaterdag 3 augustus)