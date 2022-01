Ziga Jerman keert na een jaar als neoprof terug naar continentaal niveau

Het profavontuur van Žiga Jerman bij Androni Giocattoli-Sidermec heeft slechts een jaar geduurd. De 23-jarige Sloveense sprinter, in 2018 winnaar van Gent-Wevelgem voor beloften en een van de beste vrienden van Tour de France-winnaar Tadej Pogačar, keert namelijk terug naar continentaal niveau bij zijn oude ploeg Ljubljana-Gusto-Santic.

Jerman laat weten dat hij het leuk vindt om terug te keren bij de ploeg waar zijn wielercarrière als belofte in 2017 begon. “Ik ken iedereen hier. Ik voel me thuis in dit team. Het is als een tweede familie voor me. Dus ik zei tegen mezelf dat als ik ooit moest terugkeren naar continentaal niveau, dan moest het bij Rog (de naam van de ploeg vóór de fusie met Attaque Team Gusto in 2018, red.) zijn.”

Na twee jaar bij Groupama-FDJ Conti en een seizoen bij Androni Giocattoli-Sidermec keert hij nu terug naar eigen land. “Ik was drie jaar in het buitenland, maar ik kwam erachter dat het niet goed bij me past. Ik had niet dezelfde motivatie als bij Rog. Daarom heb ik besloten om het opnieuw te proberen in mijn thuisploeg, in de hoop de energie te vinden die ik ooit had.”

“Ik ben hier niet gekomen om vakantie te vieren. Ik zal proberen mijn best te doen”, gaat Jerman verder. “Ik zal ook proberen om andere jongens te motiveren en op te leiden, zodat we een goede ploeg kunnen worden. Een paar jaar geleden was ik de jongste in dit team. Nu ben ik de oudste. Mijn taak is om jonge renners zoveel mogelijk bij te brengen en mijn ervaring door te geven.”