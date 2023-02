Zien we Tadej Pogacar voor het eerst sinds 2019 weer in Amstel Gold Race?

Zal Tadej Pogačar over goed twee maanden aan de start verschijnen van de Amstel Gold Race? De Sloveen is door zijn ploeg UAE Emirates in elk geval op de voorlopige deelnemerslijst geplaatst. De tweevoudige Tourwinnaar stond in 2019 al eens aan het vertrek van de Limburgse klassieker, maar wist destijds niet te finishen.

Naast Pogačar staan ook Tim Wellens, Marc Hirschi, Felix Grossschartner, Sjoerd Bax, Diego Ulissi en de talentvolle Juan Ayuso op de voorlopige startlijst van de Amstel Gold Race. Het is alleen de vraag in hoeverre dit straks de definitieve selectie is voor de eendagskoers. Zo is Marc Hirschi momenteel uitgeschakeld met een gebroken spaakbeen. Het is nog hoogst onzeker of de Zwitser op tijd wedstrijdfit is voor zijn geliefde heuvelklassiekers.

Pogačar, die dit seizoen al indruk wist te maken in de Jaén Paraiso Interior en de Ruta del Sol, richt zich nu op Strade Bianche en Parijs-Nice. Vervolgens zal hij deelnemen aan Milaan-San Remo, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.

Na de Ronde van Vlaanderen richt de 24-jarige renner van UAE Emirates zijn vizier op de heuvelklassiekers. De Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik stonden al op het programma, maar daar komt nu wellicht de Amstel Gold Race nog bij. Na de klassiekers werkt hij toe naar de Tour de France.

Wedstrijdprogramma Tadej POGACAR