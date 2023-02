Fikse tegenvaller voor UAE Emirates: Hirschi twee maanden buiten strijd

Een fikse tegenvaller voor Marc Hirschi zo vroeg op het seizoen. De Zwitser van UAE Emirates kwam woensdag in de openingsetappe van de Volta ao Algarve ten val en hield er een gebroken spaakbeen aan over. Hirschi is goed twee maanden uitgeschakeld en mist zo een groot deel van het voorjaar.

De 24-jarige Hirschi maakte in de openingsetappe van de Volta ao Algarve op een vervelende manier kennis met het asfalt, maar wist op karakter nog wel de finish te bereiken in Lagos. De Zwitser kwam als 164ste over de streep, op bijna acht minuten van het sprintende peloton, maar kreeg na de finish slecht nieuws te verwerken.

Op tijd weer fit voor de heuvelklassiekers?

Hirschi kampt namelijk met een gebroken spaakbeen en is nu voor langere tijd uitgeschakeld. Zijn werkgever heeft het over een absentie van ‘maximaal acht weken’. Voor Hirschi is dit een flinke streep door de rekening. Het is nu maar de vraag of hij op tijd wedstrijdfit is voor zijn geliefde heuvelklassiekers. De Amstel Gold Race (16 april), Waalse Pijl (19 april) en Luik-Bastenaken-Luik (23 april) staan over goed twee maanden op het programma.

Hirschi was overigens uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De winnaar van de Waalse Pijl 2020 begon met een elfde plaats in het eindklassement van de Tour Down Under en werd vervolgens ook achtste in de Cadel Evans Great Ocean Road Race en afgelopen maandag nog vierde in de Jaén Paraiso Interior.