Zieke Reinardt Janse van Rensburg gaat niet van start in Baloise Belgium Tour

De Baloise Belgium Tour begint vandaag met een etappe van Merelbeke naar Maarkedal, maar Reinardt Janse van Rensburg zal daar niet bij zijn. De Zuid-Afrikaan is dinsdag ziek geworden en moet de rittenkoers dus aan zich voorbij laten gaan. Er is geen vervanger opgeroepen.

“Helaas zal Reinardt Janse van Rensburg niet in staat zijn om te starten in de Baloise Belgium Tour. Ons Zuid-Afrikaanse kampioen is gisteren ziek geworden en gaat naar huis om te herstellen. Het team zal met zes renners starten”, schrijft Lotto Soudal op zijn sociale media. Van Rensburg baalt enorm, zegt hij in een reactie op het bericht van zijn ploeg. “Heb de laatste tijd genoten van de Belgische koersstijl en keek er naar uit om deze week te rijden. Veel succes, team!!”

Van Rensburg, die na het stoppen van Qhubeka NextHash aanvankelijk geen ploeg had voor 2022, komt sinds 1 mei uit voor Lotto Soudal. Bij de Belgische formatie speelt hij een belangrijke rol in de sprintvoorbereidingen. In de Baloise Belgium Tour is Arnaud De Lie de snelle man van dienst voor Lotto Soudal.

Bummed to miss the start today!! Been enjoying the Belgian racing style lately and was looking forward to this race this week. Good luck team!! 👊🏼 https://t.co/lZGyxDqEW3 — Reinardt JvRensburg (@ReinvanRensburg) June 15, 2022