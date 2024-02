zondag 25 februari 2024 om 11:45

Zieke Jonathan Milan moet passen voor Kuurne-Brussel-Kuurne

Lidl-Trek zal een andere koerstactiek moeten uitstippelen voor Kuurne-Brussel-Kuurne. Met Jonathan Milan kon de ploeg eventueel mikken op een groepssprint, maar de Italiaan zal vandaag toch niet aan de start verschijnen van de voorjaarsklassieker.

Milan was een van de (schaduw)favorieten voor de overwinning in Kuurne, maar de 23-jarige Italiaan is niet fit genoeg om vandaag deel te nemen aan de wedstrijd van bijna 200 kilometer.

“Onze zondag begint niet al te best, met Jonathan Milan die niet in staat is om deel te nemen aan Kuurne-Brussel-Kuurne vanwege maag- en darmproblemen, waar hij gisteren na de wedstrijd (Omloop Het Nieuwsblad, red.) last van kreeg”, meldt zijn ploeg Lidl-Trek op X.

Our Sunday at Opening Weekend doesn’t start in the best way, with @MilanJonathan_ out of the competition at #KBK24 due to gastrointestinal problem suffered yesterday after the race 🤒 Heal up, Johnny 👊 pic.twitter.com/MxmBExT1Uo — Lidl-Trek (@LidlTrek) February 25, 2024

De formatie zal het vandaag op weg naar Kuurne deels over een andere boeg moeten gooien. De Amerikaanse equipe kan nog wel rekenen op de volgende zes namen: oud-winnaar Jasper Stuyven, Daan Hoole, Alex Kirsch, Edward Theuns, Mathias Vacek en Toms Skujiņš. Die laatste maakte zaterdag nog indruk in de Omloop Het Nieuwsblad.