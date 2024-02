Zeger Schaeken • vrijdag 23 februari 2024 om 07:00 vrijdag 23 februari 2024 om 07:00

Voorbeschouwing: Kuurne-Brussel-Kuurne 2024 – Schiet Wout van Aert raak bij eerste deelname?

Zondag volgt het traditionele slot van het Openingsweekend, Kuurne-Brussel-Kuurne. Daags na Omloop Het Nieuwsblad trekt een zeer gelijkaardig peloton richting Kuurne, waar de renners een andere soort wedstrijd voorgelegd krijgen. Wordt het een sprint of zijn de aanvallers aan zet? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste tien winnaars Kuurne-Brussel-Kuurne

2023: Tiesj Benoot

2022: Fabio Jakobsen

2021: Mads Pedersen

2020: Kasper Asgreen

2019: Bob Jungels

2018: Dylan Groenewegen

2017: Peter Sagan

2016: Jasper Stuyven

2015: Mark Cavendish

2014: Tom Boonen

Laatste editie



Uitslag Kuurne-Brussel-Kuurne 2023

1. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

2. Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) op 1s

3. Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) in z.t.

4. Taco van der Hoorn (Intermarché-Circus-Wanty) in z.t.

5. Tim Wellens (UAE Emirates) in z.t.

Parcours

Ten opzichte van vorig jaar is er niet veel veranderd aan het parcours van Kuurne-Brussel-Kuurne. In de openingsfase van de koers zijn er aantal hellingen verdwenen, maar daar zijn er weer een aantal gelijkaardige voor bijgekomen. Dat heeft er voor gezorgd dat de koers iets langer is dan in 2023, maar het verschil is miniem. De ruime finale ziet er helemaal hetzelfde uit als vorig jaar.

Vast staat dat het Henegouwse drieluik nieuwkomers met Hameau des Papins (1.200 meter, gemiddeld 6,6%, max. van 16,2%), Le Bourliquet (1.300 meter, gem. 6,8%, max. 15,3%) en Mont Saint-Laurent (1.300 meter, gem. 7,8 % max. 17%), samen met het daaropvolgende sluitstuk met daarin de Hotond, de Côte de Trieu ofte de Knokteberg en de Kluisberg, de wedstrijd weer op zijn kop kan zetten.

De startplaats bevindt zich nog steeds in Kuurne, waar de renners verzamelen op de Brugsesteenweg. Daarna volgt een traject van bijna 200 kilometer met daarin dertien hellingen. De eerste is de bekende Tiegemberg na amper 17,5 kilometer koers. Na een kleine 20 kilometer zonder hellingen zullen de (kassei)klimmen elkaar snel opvolgen. Denk onder meer aan de Volkegemberg, Lepelstraat, Bossenaarstraat en de Berg Ten Houte.

De vijfhonderd meter lange Beerbosstraat, op 33,5 kilometer van de meet, is de laatste kasseistrook en noemenswaardige hindernis voor de aankomst. Daarna gaat het, via het heuvelachtige Sint-Denijs, in gezwinde draf richting Kuurne, waar na 183,9 kilometer de finishlijn gepasseerd wordt. Wat volgt is nog een lokale ronde van 12,5 kilometer door Kortrijk en Harelbeke. Daar kunnen de sprintersploegen nog iets proberen recht te zetten, wat altijd voor spannende taferelen zorgt.

Tiegemberg (1.400 m à 4%) – na 17,5 km

Volkegemberg (1000 m à 5,1%) – na 35,6 km

Lepelstraat (2100 m ) 3,4%) – na 51,1 km

Bossenaarstraat (1.300 m à 5,6%) – na 67,4 km

Berg Ten Houte (1.100 m à 6,2%) – na 70,9 km

La Houppe (1.880 m à 4,8%) – na 78,2 km

Hameau des Papins (1.200 m à 6,6%) – na 95,9 km

Le Bourliquet (1.300 m à 6,8%) – na 104,4 km

Mont Saint Laurent (1.300 m à 7,8%) – na 109,5 km

Kruisberg (1.400 m à 4,8%) – na 118,9 km

Hotond (1.200 m à 3,1%) – na 120,1 km

Côte de Trieu/Knokteberg (1.260 m à 7%) – na 127,7 km

Kluisberg (1,100 m à 6%) – na 135,1 km Zondag 25 februari: Kortrijk-Kuurne (196,4km)

Start: 12.20 uur

Finish: tussen 16.45 en 17.15 uur

Favorieten

Kuurne-Brussel-Kuurne is geen makkelijke koers om te voorspellen. Het ene jaar blijft het bij elkaar en wint er uiteindelijk een sprinter, denk maar aan Fabio Jakobsen in 2022 en Dylan Groenewegen in 2018. Het andere jaar zijn het de aanvallers die voor de overwinning strijden, denk maar aan de zege van Tiesj Benoot van vorig jaar of die van Kasper Asgreen in 2020. Het kan dus alle kanten uit.

Toch neigen we dit jaar meer naar dat tweede scenario, dat van de aanvallers. Daar zijn twee redenen voor. Reden een: het slechte weer. De weersomstandigheden gaan zondag zeer slecht zijn, wat er altijd voor zorgt dat het een zware koers wordt. Dan zijn de sprinters in het nadeel. Reden twee: het sterke blok van Visma|Lease a Bike. Zij komen ook in Kuurne-Brussel-Kuurne aan de start met een ijzersterk blok en zullen er alles aan doen om een sprint te ontlopen.

Wout van Aertrijdt voor de eerste keer in zijn carrière Kuurne-Brussel-Kuurne. Dat is best een bijzonder gegeven. “Het zal een leuke en nieuwe uitdaging zijn. Het is niet dat ik dan opeens stress heb voor die koers, maar ik ken die wegen daar wel echt helemaal niet. Het is onbekend terrein voor mij. Onze tactiek? We zullen de koers hard proberen maken”, vertelde Van Aert op een persmoment aan onder meer WielerFlits.

Van Aert kan wel rekenen op een sterrenensemble zondag. Met renners als Christophe Laporte, Dylan van Baarle en Tiesj Benoot naast hem zal Visma |Lease a Bike er in principe snel voor zorgen dat de mannen van de gele brigade in een overtalsituatie zullen komen. Dat deden ze vorig jaar ook, toen Benoot kon profiteren van het ploegenspel. Verder komen ook Matteo Jorgenson, Jan Tratnik en Per Strand Hagenes aan de start. Visma |Lease a Bike heeft met andere woorden zeven potentiële winnaars in de gelederen.

Alpecin-Deceuninck is een van de ploegen die zullen proberen om er toch een sprint van te maken in Kuurne. Dat zullen ze doen in functie van kopman Jasper Philipsen. De Vlam van Ham kwam dit seizoen nog niet in actie en heeft zich dus goed kunnen voorbereiden op de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Philipsen toonde vorig jaar dat hij ook in het klassieke voorjaar zijn mannetje kan staan. En als je tweede kan worden in Parijs-Roubaix, kan je ook Kuurne-Brussel-Kuurne winnen.

Philipsen en Alpecin-Deceuninck mogen steun verwachten van Lotto Dstny. Zij rekenen op kopman Arnaud De Lie, ook een van de snelste renners op de deelnemerslijst. De Lie toonde vorig seizoen wel dat hij niet bang is om aan te vallen, maar wie zal met hem naar de streep willen rijden? Voor le Taureau de Lescheret lijkt een sprint van een uitgedund peloton dus ook het beste scenario.

Een ander sterk blok is dat van Lidl-Trek. Daar zijn Jonathan Milan en Jasper Stuyven de kopmannen. Milan zal meer afwachtend koersen, Stuyven zal voor de aanval kiezen. De Leuvenaar weet overigens perfect hoe dat moet in Kuurne-Brussel-Kuurne, want hij won de koers in 2016. Milan is een sterke sprinter en kan best wel een lastige koers aan. Als hij zondag in de laatste kilometer nog in het peloton zit, is hij een zeer gevaarlijke klant.

Matej Mohoric is een renner die het altijd probeert. De Sloveen van Bahrain Victorieus heeft ook een neus voor het goede moment. Vorig jaar zat hij ook mee in de beslissende ontsnapping van KBK, maar moest hij uiteindelijk vrede nemen met de derde plaats. Toen werd Tim Wellens vijfde, die een bondgenoot kan zijn voor Mohoric. Wellens, die dit seizoen al goede dingen liet zien, moet natuurlijk ook niet wachten op de sprint.

Tot slot bespreken we nog Soudal Quick-Step. Zij zullen in eerste plaats kijken naar Kasper Asgreen. De Deen bewees vorig jaar in de Tour de France dat hij zijn topvorm wel degelijk nog kan bereiken. Als hij dat dit voorjaar opnieuw kan, mogen we verwachten dat hij een aantal keer dichtbij de zege zal zijn. Bij de Belgische ploeg kijken we ook naar Yves Lampaert en Luke Lamperti. Laatstgenoemde kwam door de grote deur binnen dit seizoen en staat op het lijstje van veel wielerfans.

De echte grote namen hebben we inmiddels wel al gehad. We komen nu terecht in de grote groep outsiders. We noemen de grootste namen: Alexander Kristoff (Uno-X Mobility), Axel Zingle (Cofidis), Arnaud Démare (Arkéa B&B Hotels), Laurence Pithie (Groupama-FDJ), Jordi Meeus, Bob Jungels (beiden BORA-hansgrohe), Oier Lazkano (Movistar), Matteo Trentin (Tudor), Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), Lars Boven (Alpecin-Deceuninck) en Nils Politt (UAE Emirates).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Wout van Aert

*** Jasper Philipsen, Arnaud De Lie

** Christophe Laporte, Dylan van Baarle, Matej Mohoric

* Tim Wellens, Tiesj Benoot, Jonathan Milan, Kasper Asgreen

Website organisatie

Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Het zal typisch voorjaarsweer zijn zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne. In en rond Kuurne wordt er namelijk echt hondenweer voorspeld. Zo verwacht Weeronline temperaturen die maar net boven de 5 graden Celsius komen. Verder zal het nagenoeg zeker regenen. Én: het gaat hard waaien. Momenteel wordt er 4 Beaufort verwacht.

De Belgische klassieker is natuurlijk live te volgen op televisie. Sporza, op VRT1, start hun uitzending om 14.00 uur. Eurosport 1 begint een halfuurtje later. Verder kan je de koers ook volgen via de online kanalen van Eurosport.nl en Discovery+. Voor meer informatie kan je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.