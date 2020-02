Zieke John Degenkolb mist Volta ao Algarve maandag 17 februari 2020 om 18:26

John Degenkolb moet in aanloop naar het klassieke voorjaar de Volta ao Algarve laten schieten. Lotto Soudal meldt dat de nieuwe kopman ziek is. Degenkolb wordt in Portugal vervangen door de Brit Jon Dibben.

Lotto Soudal was van plan om met drie kopmannen aan te treden in de vijfdaagse voorbereidingskoers door de Algarve. Tim Wellens en Philippe Gilbert starten (vooralsnog) wel gewoon in de Portugese rittenkoers.

Degenkolb begon zijn seizoen begin februari al in de Ronde van Valencia. Hij wist in de slotrit naar de derde plaats te sprinten. Het is nog niet bekend of de ziekte van de 31-jarige Duitser invloed heeft op zijn deelname aan de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, op respectievelijk 29 februari en 1 maart.