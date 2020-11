Wielertransfers 2021: Burgos-BH, Jesper Hansen, Vino-Astana Motors

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Burgos-BH

Burgos-BH heeft haar rooster voor aankomend seizoen bijna compleet. De Spaanse ploeg kondigde vandaag drie laatste contractverlengingen aan: Manuel Peñalver, Óscar Cabedo en Jaume Sureda koersen ook volgend jaar bij de paarse armada. De Nederlanders Alex Molenaar en Jetse Bol verlengden hun contract met de ploeg al eerder.

Jesper Hansen

Voor Jesper Hansen lijkt zijn tijd in de WorldTour erop te zitten. Maar dat wil niet zeggen dat de 30-jarige Deen met wielerpensioen moet. Er ligt namelijk een contract voor hem klaar bij het ProContinentale Riwal Securitas. Er is slechts één probleempje: het voortbestaan van deze ploeg is nog steeds onzeker.

In een interview met Ekstra Bladet laat CEO Steffen Kromann weten aan Ekstra Bladet: “Als we in 2021 een ploeg hebben, zouden we Jesper er heel graag bij hebben. Hij zou een perfecte match zijn. We zijn in gesprek geweest en ik heb open kaart met hem gespeeld. We zijn geïnteresseerd, maar we kunnen nog niets beloven.”

Hansen, die in 2015 de Ronde van Noorwegen op zijn naam schreef, tekende in 2014 zijn eerste WorldTour-contract bij Tinkoff-Saxo. Na een driejarig dienstverband bij deze ploeg volgden er tweejarige contracten bij Astana en Cofidis.

Vino-Astana Motors

Astana heeft eerder vandaag in een persbericht afscheid genomen van Zhandos Bizhigitov en Daniil Fominykh. Een logische move voor het Kazachse duo zou een stap terug naar Vino-Astana Motors zijn, maar zover komt het niet. Ploegbaas Alexander Slushemoin laat namelijk aan prosports.kz weten dat er geen plek is voor de twee. De kans is dus aanwezig dat ze hun carrière moeten beëindigen, tenzij ze elders nog een plekje weten te bemachtigen.