Zeven WorldTeams in Ronde van Turkije, China Glory van Tjallingii ook aanwezig

De Ronde van Turkije heeft bekendgemaakt welke ploegen er deel zullen nemen aan de komende editie. Naast zeven WorldTeams, staan er twaalf ProTeams en zes Continental-ploegen aan het vertrek van de achtdaagse rittenkoers. China Glory, het Chinese team dat Maarten Tjallingii samen met Amaël Moinard uit de grond stapte, zal in Turkije voor het eerst in actie komen.

BORA-hansgrohe, Lotto Soudal, BikeExchange-Jayco, Israel-Premier Tech, UAE Emirates, Astana Qazaqstan en Team DSM zijn de WorldTeams die in Bodrum aan het vertrek zullen staan. Tussen de ProTeams die deelnemen staan onder andere Alpecin-Fenix, Arkéa-Samsic en Uno-X. Het Nederlandse ABLOC, dat vorig jaar nog wel een startplek kreeg, is niet terug te vinden bij de uitgenodigde Continental-ploegen. In deze categorie is China Glory zoals gezegd de meest opvallende naam.

Het Chinese team stelt zichzelf ten doel om talenten uit het Aziatische land op te leiden tot volwaardig prof, maar heeft ook twee Nederlanders in de gelederen: Etiënne van Empel en Reinier Honig. Het is nog onbekend of zij in de selectie zitten voor de Ronde van Turkije, die van 10 tot en met 17 april duurt. Vorig jaar wist toenmalig DELKO-renner José Manuel Díaz, die afgelopen winter een contract tekende bij Gazprom-RusVelo, de meerdaagse te winnen.

🇹🇷 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yer alacak takımlar! 🙌

*

🇬🇧 The teams that will participate in the 57th edition of the Presidential Cycling Tour of Türkiye! 🙌 pic.twitter.com/zZ2q9Dna7v — Tour of Türkiye (@tourofturkiye) March 15, 2022