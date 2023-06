Zet SD Worx bizarre en onafgebroken monsterscore voort in Zwitserland?

De ongeslagen status. Een herkenbaar begrip uit bijvoorbeeld het voetbal. In het wielrennen zien we dat niet zo vaak terug, misschien zelfs wel nooit. Toch is het op dit moment wel degelijk het geval. De Nederlandse topploeg SD Worx kan komende vrijdag haar onafgebroken zegereeks op negentien zetten.

Winnen is voor wielerteams al lastig genoeg. In iedere koers staan er ruim honderd tot honderdtachtig renners en rensters aan het vertrek en daarvan wint er slechts één. Twee keer of zelfs drie keer op rij of soms ook wel op één dag winnen, is in het wielrennen echt uniek. Maar SD Worx doet daar nog een schepje bovenop. Zeg maar gerust: scheppen. De laatste weken onderstreept de ploeg van teammanager Danny Stam nog maar eens hun kwaliteiten.

De ploeg is namelijk al meer dan een maand ongeslagen. De fraaie zegereeks begon om vrijdag 12 mei, toen Demi Vollering de eerste etappe in de Ronde van het Baskenland voor vrouwen won. Ze won ook de tweede etappe, waarna ploeggenote Marlen Reusser een dubbelslag sloeg in de slotrit. Daardoor ging ook de eindzege naar de Nederlandse ploeg. In de Ronde van Burgos gingen de paars-roze-hemden vervolgens vrolijk verder met hun winning streak.

Veelvraten

In de vier ritten durende WorldTour-koers verdeelden Vollering en sprinter Lorena Wiebes de etappes onder elkaar; beiden wonnen twee keer. Vollering pakte bovendien het eindklassement mee. Intussen stond in Nederland de eendagskoers Veenendaal-Veenendaal op het programma. Daar mocht Lotte Kopecky het zegegebaar maken. Dat was intussen al een zegereeks van tien wedstrijden achtereen waaraan SD Worx meedeed en dus met een overwinning bezegelde.

Vervolgens reisde de ploeg af naar de Thüringen Ladies Tour, een Duitse UCI 2.1-koers. De ploegentijdrit op de openingsdag werd meteen gewonnen en daarna gingen ook de overige vijf (!) etappes allemaal naar een renster van SD Worx: Mischa Bredewold, Barbara Guarischi, Lonneke Uneken, Wiebes en Kopecky wonnen allen een rit. De Belgische nam ook nog eens de eindzege mee. In Dwars door het Hageland bracht zij afgelopen zondag de zegereeks dan op achttien.

Negentien of twintig?

Wie terugkijkt naar de zeges van SD Worx, merkt op dat Vollering ook de slotrit in de Ronde van Spanje voor vrouwen won. En dat de zegereeks dus negentien moet zijn, in plaats van achttien. Als we dan voor scheidsrechter spelen, moeten we vaststellen dat Annemiek van Vleuten ná die rit pas het eindklassement won. Wij gaan daar alleen niet over, dus een ieder mag zijn of haar plasje daarover doen. Maar dat doet niets af aan de imposante monsterscore die SD Worx neerzet.

Komende vrijdag begint voor de vrouwen de vierdaagse Ronde van Zwitserland. SD Worx is daar ook actief, met onder meer Vollering, Reusser, Niamh Fisher-Black en Blanka Kata Vas. Kunnen zij daar de zegereeks op negentien, dan wel twintig zetten?

Achttien opeenvolgende zeges SD Worx

01 – Itzulia Women, etappe 1: Demi Vollering

02 – Itzulia Women, etappe 2: Demi Vollering

03 – Itzulia Women, etappe 3: Marlen Reusser

04 – Itzulia Women, eindklassement: Demi Vollering

05 – Vuelta a Burgos Feminas, etappe 1: Lorena Wiebes

06 – Vuelta a Burgos Feminas, etappe 2: Demi Vollering

07 – Vuelta a Burgos Feminas, etappe 3: Lorena Wiebes

08 – Vuelta a Burgos Feminas, etappe 4: Demi Vollering

09 – Vuelta a Burgos Feminas, eindklassement: Demi Vollering

10 – Veenendaal-Veenendaal Classic: Lotte Kopecky

11 – Thüringen Ladies Tour, etappe 1: SD Worx (ploegentijdrit)

12 – Thüringen Ladies Tour, etappe 2: Mischa Bredewold

13 – Thüringen Ladies Tour, etappe 3: Barbara Guarischi

14 – Thüringen Ladies Tour, etappe 4: Lonneke Uneken

15 – Thüringen Ladies Tour, etappe 5: Lorena Wiebes

16 – Thüringen Ladies Tour, etappe 6: Lotte Kopecky

17 – Thüringen Ladies Tour, eindklassement: Lotte Kopecky

18 – Dwars door het Hageland: Lotte Kopecky