Zes WorldTeams in Mont Ventoux Dénivelé Challenge

De organisatie van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge (1.1) zal dit jaar zes WorldTeams verwelkomen. Er staan in totaal achttien ploegen aan de start van de Franse eendagskoers met aankomst op de flanken van de mythische Mont Ventoux.

Het gaat om WorldTeams Cofidis, Movistar, Trek-Segafredo, Astana Qazaqstan, Groupama-FDJ en AG2R Citroën. Met Arkéa-Samsic, Caja Rural-Seguros RGA, TotalEnergies, B&B Hotels-KTM, Equipo Kern Pharma, Uno-X en Burgos-BH verschijnen er ook zeven ProTeams aan het vertrek van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Saint-Michel, Go Sport-Roubaix Lille Métropole, Nantes Atlantique, Electro Hiper Europa en Nice Métropole zijn de continentale teams met een uitnodiging.

De Mont Ventoux Dénivelé Challenge zag drie jaar geleden het levenslicht. Na een wedstrijd over 185 kilometer, met onderweg de Col des Aires en de Col de l’Homme Mort, greep Jesús Herrada op de Mont Ventoux met een indrukwekkende demarrage de winst. In 2020 was Aleksandr Vlasov de beste klimmer op de kale berg en vorig jaar ging de zege naar Miguel Ángel López.

De Mont Ventoux Dénivelé Challenge wordt dit jaar op dinsdag 14 juni gehouden. De renners krijgen een ware klimkoers van 154 kilometer voorgeschoteld, met in de openingsfase de Col de la Madeleine, Col de la Gabelle en Rocher du Cire en vervolgens twee passages over de Mont Ventoux. De finish ligt op de top van de kale berg, op 1.910 meter hoogte.

Vrouwenkoers

De Mont Ventoux Dénivelé Challenge organiseert dit jaar voor het eerst een vrouweneditie. Ook de vrouwen finishen op de top van de ‘Reus van de Provence’. De organisatie is erin geslaagd om 23 ploegen te strikken voor de eerste uitgave. Met Canyon-SRAM Racing, FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, Bepink, Cofidis, Drops-Le Col Tempur en Bingoal Casino Chevalmeire staan er meerdere interessante teams aan de start.