CIC-Mont Ventoux vanwege ‘lastige weersomstandigheden’ ingekort

Niet twee, maar één beklimming van de Kale Berg in de CIC-Mont Ventoux. Vanwege ‘lastige weersomstandigheden’ is de eendaagse ingekort, laat de organisatie weten via sociale media. Er zou kans op storm zijn. De finish ligt nu na de eerste beklimming van de Mont Ventoux, vanuit Sault.

“Vanwege de lastige weersomstandigheden zal de finish op de Ventoux na de eerste beklimming zijn”, laat organisator Nicolas Garcera weten. “We hebben deze beslissing genomen om de veiligheid van de renners, onze prioriteit, te waarborgen. We zijn natuurlijk een beetje teleurgesteld dat we de oorspronkelijke route niet kunnen aanbieden, maar dit is de meest wijze beslissing.”

De aanpassing betekent dat de afdaling van de Ventoux naar Malaucène en de beklimming vanuit Bedoin geschrapt zijn. De wedstrijd eindigt nu met de beklimming van de Ventoux vanuit Sault (24,3 km aan 5%).

