Geen Mont Ventoux Dénivelé Challenge voor vrouwen in 2023

De Mont Ventoux Dénivelé Challenge voor vrouwen zal dit jaar niet plaatsvinden. Dat heeft Nicolas Garcera, de organisator van het evenement, laten weten aan Ouest France. Het blijkt financieel niet haalbaar om een nieuwe editie van de vrouwenkoers te organiseren.

“Vorig jaar hebben we het evenement met 80% procent van ons eigen geld gefinancierd”, schetst Garcera waar nu precies de schoen wringt. Toch heeft de Fransman goede hoop dat de vrouwenkoers in 2024 weer zal plaatsvinden. “Na de eerste editie was iedereen blij, het bleek een goed werkend concept. We hebben laten zien dat we een mannen- én vrouwenkoers kunnen organiseren.”

De eerste editie van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge (1.2) voor vrouwen werd vorig jaar gewonnen door niemand minder dan Marta Cavalli. De Italiaanse van FDJ-SUEZ bleef op de top van de roemruchte berg de Duitse Clara Koppenburg en de Française Evita Muzic voor. De Nederlandse Pauliena Rooijakkers werd vierde.

De manneneditie van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge gaat dit jaar dus wel gewoon door. De eendagskoers zal worden verreden op dinsdag 13 juni, twee dagen na de slotetappe van het Critérium du Dauphiné.