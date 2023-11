Youri IJnsen • dinsdag 14 november 2023 om 17:28

Zes Nederlandse vrouwen verkennen olympische wegwedstrijd

Een delegatie van de KNWU is de afgelopen dagen op bezoek geweest in en rondom Parijs in het kader van de Olympische Spelen 2024. Op het programma stonden onder meer het bekijken van de logistieke uitdagingen, het bezoeken van een aantal parcoursen en de verkenning van de wegwedstrijden. Daar waren ook een aantal Nederlandse rensters bij.

De delegatie bezocht onder meer de venues voor het baanwielrennen, mountainbiken en het BMX’en. Die laatste locatie is echter nog niet helemaal gereed. Ook werden verschillende routes gereden van en naar de hotels, is de locatie van het olympisch dorp aangedaan en is de KNWU langs geweest bij de Nederlandse ambassade in Parijs om contacten aan te boren met betrekking tot de logistiek in de Franse hoofdstad volgend jaar. Daarbij deden zij goede indrukken op.

Onderdeel van het KNWU-gezelschap waren onder meer bondscoach Loes Gunnewijk en zes rensters die op de longlijst van Nederland staan om oranje volgend jaar te vertegenwoordigen tijdens de olympische wegwedstrijd. Dat waren Ellen van Dijk, Charlotte Kool, Riejanne Markus, Demi Vollering, Marianne Vos en Lorena Wiebes. Samen bezochten ze het rennershotel, verkenden ze de omgeving en reden de openingslus en het parcours van de wegwedstrijd.

Course recon @Paris2024 ✅

Very nice courses. Fast and almost flat TT 🙌 Road race looks like it can have many different scenarios.

Pretty cool to ride across Paris highlights 🤩🗼 pic.twitter.com/eS6A28ytR3 — Ellen van Dijk (@ellenvdijk) November 14, 2023

Vanuit de KNWU benadrukt men dat het zestal op de longlist voor Parijs 2024 staat, maar dat het absoluut nog géén definitieve selectie is. Deze ligt nog volledig open. In mei maakt de bond de definitieve selectie openbaar middels de bondscoach en technisch directeur Wilbert Broekhuizen. Nederland mag volgend jaar in Frankrijk vier wegrensters afvaardigen, waarvan er twee ook uitkomen op de tijdrit. Bij de mannen zijn dat er respectievelijk drie (wegwedstrijd) en één (tijdrit).

Voor Van Dijk en Vos was het hun eerste publieke optreden na respectievelijk Van Dijks zwangerschap en Vos’ nieuwe operatie aan haar liesslagaders.